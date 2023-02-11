لجنة تحكيم الدوم تشيد بأحد المتسابقين: «قدامك فرصة متضيعهاش»

شارك المتسابق أحمد الشوالي، من محافظة البحر الأحمر، في الحلقة العاشرة بالموسم الثاني من برنامج «الدوم» بفئة الغناء.

رد فعل لجنة التحكيم

وقدم «الشوالي» أمام لجنة التحكيم، في اختبار الدقيقة الواحدة، أغنية «شمندورة» للمطرب محمد منير، وأشادت به اللجنة، حيث قال له الفنان حميد الشاعري: «أنت تمام»، فيما قال له الشاعر أمير طعيمة: «اللون اللي أنت بتغنيه ده ناقص عندنا في السوق ومحتاجينه، وقدامك فرصة متضيعهاش»، وأضافت الفنانة أنوشكا: «محتاج تركز في مخارج ألفاظك ونهايات الجمل».

من ناحيته، قال «الشوالي»: «الحمد لله، وهحاول أشتغل على الملاحظات والأخطاء اللي قالت لي عليها اللجنة، وإن شاء الله أكون في المرحلة الجاية».

وضمت لجنة التحكيم، كوكبة من النجوم، وهم الفنان حميد الشاعري، والفنانة أنوشكا والشاعر أمير طعيمة.

برنامج «الدوم» بكل المحافظات

يأتي ذلك بعد نجاح الموسم الأول من «الدوم»، البرنامج الأكبر لاكتشاف المواهب في جميع محافظات مصر في مجال الغناء والتمثيل والتقديم التليفزيوني، إذ يجوب البرنامج محافظات مصر بداية من مدن القناة وشمال وجنوب سيناء والإسكندرية ومحافظات الدلتا، القاهرة والجيزة وصولًا إلى محافظات الصعيد والوجه القبلي، لاكتشاف المزيد من المواهب في جميع الفنون.