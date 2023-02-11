حبس المتهم بإدارة مصنع دون ترخيص في القطامية 4 أيام

قررت جهات التحقيق، حبس المتهم في قضية إدارة مصنع غير مرخص بالقطامية 4 أيام على ذمة التحقيق.

وتبين من خلال التحقيقات، أن المتهم مدير مصنع منتجات لفقدان الوزن مقيم بمنطقة القطامية بالقاهرة تخصص نشاطه في إدارة المصنع دون ترخيص، واستغلاله في تصنيع وتعبئة منتجات لفقدان الوزن دون تصريح من الجهات المختصة مُستخدما في ذلك خامات مجهولة المصدر، وغير مصحوبة بأي مستندات تدل على مصدرها، مخالفا للقانون غاشاً بذلك جمهور المستهلكين بقصد بيعها بالأسواق من أجل تحقيق الأرباح.

وأضافت التحقيقات، أن المتهم اعترف بحيازته 100 كيلوجرام كالسيوم كربونات، و50 كيلوجرام مورنجا، و75 كيلوجرام كاكاو، و4 جوالات بودرة لفقدان وزن، بالإضافة إلى كمية كبيرة من العبوات لمنتجات فقدان الوزن بقصد البيع.

الموقف القانوني

وشرح المحامي محمود عبدالله لـ«الوطن»، تفاصيل عقوبة إنشاء وإدارة مصنع دون ترخيص كما نص عليها قانون العقوبات المصري، قائلا: «المادة 40 من القانون رقم 15 لسنة 2017 تنص على أنه يعاقب بالحبس لمدة لا تجاوز عامًا وغرامة تبدأ من 100 ألف جنيه، ولا تتجاوز 5 ملايين جنيه أو بإحدى العقوبتين، فضلًا عن غلق المنشأة الصناعية المخالفة، كل من أقام أو أدار منشأة صناعية خاضعة لنظام الترخيص المسبق أو قام بتشغيلها دون ترخيص».

ضبط المتهم

وأكدت معلومات وتحريات مدرية أمن القاهرة، قيام مسؤول عن مصنع لتصنيع منتجات لفقدان الوزن، كائن بدائرة قسم شرطة القطامية في القاهرة بإدارة مصنع دون ترخيص.

وعقب تقنين الإجراءات وجمع المعلومات أمكن التوصل لمرتكب الواقعة وتم استهدافه، وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبطه، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.