تجديد حبس فني تبريد متهم بقتل زوجته 45 يوما في شبرا الخيمة

قررت غرفة المشورة بمحكمة جنايات شبرا الخيمة، برئاسة المستشار خالد الشباسي، تجديد حبس فني تبريد وتكييف متهم بقتل زوجته 45 يوما على ذمة القضية، وذلك بسبب إدمانه للمخدرات والخلافات المنزلية.

تفاصيل مقتل بزوجة شبرا

كان المتهم ويدعى «ا م ع»، 37 عاما، ويعمل في إحدى الشركات فنى تبريد وتكييف تزوج من ابنة خالته وأنجب منها طفلين، إلا أنه أدمن المواد المخدرة وتم فصله من عمله وأصبح طالب زوجته بالعمل كخادمة في البيوت للإنفاق عليهم، كما قام بأخذ مصوغاتها الذهبية وبيعها، وكذلك بيع معظم محتويات الشقة للإنفاق على المخدرات.

المتهم وجه طعنات قاتله لزوجته

وعندما لجأت المجني عليها لأسرتها وبعض الجيران لحثه على الإقلاع عن تناول المخدرات وإدخاله إحدى المصحات للعلاج، ثار عليها عقب علمه بذلك، وترقب وصولها حال عودتها بصحبة طفليهلما وقام بطعنها عدة طعنات نافذة بالصدر والبطن، ما أدى إلى وفاتها في الحال، وحاول الهرب إلا أن المارة في الشارع والجيران قاموا بالإمساك به، وألقت الأجهزة الأمنية بدائرة قسم أول شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية القبض عليه، وتحرر محضر بالواقعة.