حبس المتهم بالاتجار في النقد الأجنبي بالقاهرة 4 أيام

خضع المتهم في قضية الاتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية بمدينة نصر بمحافظة القاهرة، لجلسة تحقيق للإدلاء بأقواله في التهم المنسوبة إليه، وقررت النيابة العامة حبسه 4 أيام علي ذمة التحقيق.

وتبين من خلال التحقيقات، أن المتهم مقيم بمنطقة مدينة نصر في القاهرة، وتخصص نشاطه الإجرامي في الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية مخالفا للقانون من أجل تحصيل الأموال وتحقيق الأرباح.

واعترف المتهم خلال التحقيقات بحيازته مبالغ مالية «عملات محلية وأجنبية» بقصد الاتجار.

الموقف القانوني

وأوضح المحامي ياسر سيد، في تصريحات لـ«الوطن»، تفاصيل عقوبة الاتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية وفقًا لنص المادة 126 من قانون العقوبات: «يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن 3 سنوات، ولا تزيد على 10 سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه، ولا تزيد على 5 ملايين جنيه، أو المبلغ المالي محل الجريمة أو أيهما أكبر أو بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، ولا تزيد على 3 سنوات، وتقع عليه غرامة تبدأ من مليون جنيه، وتصل لـ5 ملايين جنيه، وذلك لكل من خالف أي من أحكام المواد 111 و113 و114 و117، من قانون العقوبات الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبي، رقم 88 لسنة 2003».

ضبط المتهم

جاء ذلك بعدما أكدت معلومات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة تورط أحد الأشخاص، مقيم بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول، بمزاولة نشاطا غير مشروع في مجال الاتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية متخذا من دائرة قسم شرطة باب الشعرية مسرحا لمزاولة نشاطه الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات وعمل التحريات، أمكن التوصل لمرتكب الواقعة، واستهدافه، وتمكنت الأجهزة الأمنية من القبض عليه.