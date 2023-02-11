تجديد حبس المتهمة بقتل الطفلة «سجود» بالشرقية 15 يوما على ذمة التحقيقات

جدد قاضي المعارضات بمحكمة مشتول السوق بمحافظة الشرقية، حبس المتهمة بقتل الطفلة «سجود» بإغراقها في طبق بلاستيك، 15 يوما على ذمة التحقيقات.

كشفت الأجهزة الأمنية بمحافظة الشرقية مقتل الطفلة سجود البالغة من العمر 4 سنوات، فيما تخلصت المتهم من جثتها بمنزل مجاور لمنزلها الذي تقطن فيه، وكشفت التحريات الأمنية أنها استدرجت الطفلة وتخلصت منها بإزهاق روحها وإغراقها في طبق مياه، وذلك انتقاما من والدتها لخلافات بينهما.

مقتل طفلة 4 سنوات على يد زوجة عمها

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية تلقت إخطارا يفيد العثور على جثة طفلة، وكان العميد محمود إبراهيم مأمور مركز شرطة مشتول السوق، تلقى بلاغا بورود إشارة مستشفى مشتول السوق، بوصول «سجود ح»، 4 سنوات، جثة هامدة، وتم التحفظ على الجثة بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة لوجود شبهة جنائية.

رجال المباحث في محل الواقعة

على الفور انتقلت قوة أمنية وقت اكتشاف الحادث بقيادة المقدم محمود مرتاح رئيس مباحث مركز شرطة مشتول السوق والرائد أحمد العراقي معاون المباحث والقوة المرافقة إلى مكان الواقعة.

ربة منزل تزهق روح طفلة سلفتها

وأكدت التحريات قيام المتهمة «س» 23 عاما، ربة منزل، باستدراج الطفلة «سجود» وإغراقها في طبق بلاستيك داخله مياه وخنقها، والتخلص من جثتها بإلقائها بمنزل مجاور لمنزلها، وكشف رجال المباحث عن الواقعة، فيما تم ضبط وإحضار المتهمة.

وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيقات، وأمرت بتجديد حبس المتهمة على ذمة القضية 15 يوما.

الرأي القانوني

وقال جمال رمضان مأمون، المحامي بالنقض، إن قانون العقوبات المصري في مواده من 230 إلي 236 حددت درجات القتل، بداية من القتل العمد وصولا إلي ضرب أفضي إلي موت، وإذا خلت أوراق القضية من نية القتل عند المتهم وقت ارتكاب الواقعة تكون العقوبة بالمادة 236 من قانون العقوبات وهي ضرب أفضي إلي موته وعقوبته في القانون السجن مدة تتراوح من 3 إلي 7 سنوات، وإذا ثبت من التحقيقات أن القتل عمد تكون عقوبته الإعدام شنقا .