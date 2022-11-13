مشهد وفاة والد محمد الشرنوبي في «إيجار قديم» يتخطى المليون مشاهدة

بدأت الحلقة 12 من مسلسل إيجار قديم بمشهد مهم أحدث نقلة جديدة في السياق الدرامي لأحداث العمل، إذ تأثر جيران وأصدقاء «حسين» الذي يجسد دوره الفنان القدير صلاح عبدالله، بصدمة وفاته المفاجئة عشية الاحتفال بعيد ميلاده، وكان سكان العمارة في انتظار وصول ابنه «طارق» الذي يجسده النجم محمد الشرنوبي.

إشادة السوشيال ميديا بالمشهد

وأشاد رواد مواقع التواصل الإجتماعي، وعدد كبير من متابعي المسلسل، بأداء النجم محمد الشرنوبي في المشهد الصعب الذي جسده بعد علمه بوفاة والده الفنان صلاح عبدالله، إذ بدى «الشرنوبي» في قمة نضجه الفني خلال المشهد، وأبدع في تجسيده بحرفية كبيرة، لاقت إشادات واسعة، وحقق المشهد نسبة تخطت المليون مشاهدة عبر صفحة منصة «watch it»، التي عرضت عليها الحلقة حصريا مساء أمس السبت، وتعرض تليفزيونيا اليوم على شاشة قنوات ON وON drama.

بداية المشهد.. استقبال الشرنوبي

بدأ المشهد باستقبال سكان العمارة للفنان محمد الشرنوبي، بعد أن علم بخبر وفاة والده، ودخل «الشرنوبي» إلى غرفة والده ليجد صديقه «رمزي» الذي يجسده النجم شريف منير، ويعزيه ثم يتركه مع والده بمفرده.

ودخل محمد الشرنوبي في حالة متشابكة بين الحزن لوفاة والده، والغضب لأنه لم يتمكن من اصطحابه لرؤية شقته الجديدة، والألم لصدمة موته المفاجئ، وبدأ يخاطب جثمان صلاح عبدالله، ثم اتجه لتأنيب نفسه لتركه والده بمفرده في الشقة بعد خلافاتهما الدائمة خلال أحداث الحلقات الأولى من المسلسل.

وقدم محمد الشرنوبي مشهد وداع صلاح عبدالله في 4 دقائق، هي الأبرز في الدراما المصرية، خاصة في البكاء بشدة وألم على فراق والده، ثم انتهى المشهد بنوم «الشرنوبي» بجانب والده واحتضانه، مجسدا أرقى المشاعر التي تجمع بين الابن وأبيه، في رسالة درامية مؤثرة وملهمة تساهم في زيادة الوعي بعلاقة الآباء والأبناء، وتحرك مشاعر المشاهد تجاه الأخلاقيات التي يجب اتباعها مع الأباء.

مسلسل إيجار قديم

الجدير بالذكر أن مسلسل «إيجار قديم» بطولة شريف منير ومحمد الشرنوبي وصلاح عبدالله وفيدرا وميمي جمال وحازم سمير وهشام إسماعيل وإلهام وجدي، وعدد آخر من النجوم، وهو من تأليف عمرو الدالي وإخراج طارق رفعت، وإنتاج كريم أبوذكري بمشاركة المتحدة للخدمات الإعلامية، ويعرض على منصة «watch it» وقنوات ON وON drama.