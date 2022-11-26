محمد الشرنوبي: أعشق التمثيل والوقوف أمام الكاميرات.. وأرفض الابتعاد عن الغناء

قال الفنان محمد الشرنوبي، إنه حتى الآن لم يحسم مسألة مشاركته في مسلسلات رمضان 2023، ومازال في مرحلة قراءة السيناريوهات المعروضة عليه، فضلًا عن تركيزه في تصوير مشاهده المتبقية في مسلسل إيجار قديم، الذي يعرض حاليًا على شاشة قناة ON TV.

يشارك في مسلسل إيجار قديم

وأضاف محمد الشرنوبي، في تصريحات خاصة لـ«الوطن» إنه يعشق التمثيل والوقوف أمام الكاميرات، والمشاركة في الأعمال الدرامية، ويعمل في الوقت نفسه على مسألة التوازن بين الغناء والتمثيل «مش عايز حاجة تاخدني من الغُنا أبدً، أنا حاليًا بشتغل وفي الوقت المناسب هيكون في أغاني جديدة تعجب الناس».

أفلام جديدة

وفيما يخص السينما، أشار محمد الشرنوبي، إلى الانتهاء من تصوير فيلمين وهما «أنا لحبيبي» مع ياسمين رئيس وكريم فهمي وإخراج هادي الباجوري، و«بضع ساعات في يوم ما» مع مايان السيد، وأحمد صلاح السعدني وإخراج عثمان أبو لبن، والذي تم الانتهاء من تصويرهما ويترقب عرضها في دور السينما في أقرب وقت.

مواعيد عرض «إيجار قديم»

ويعرض للفنان محمد الشرنوبي، حاليًا على شاشة قناة ON TV مسلسل إيجار قديم، بطولة شريف منير، صلاح عبدالله، فيدرا، ميمي جمال، حازم سمير، هشام إسماعيل، إلهام وجدي، تأليف عمرو الدالي، إخراج طارق رفعت.