مصطفى شوقي يطرح أغنيته الجديدة «جيبي بيوجعني»

طرح الفنان مصطفى شوقي، أغنيته الجديدة تحت عنوان «جيبي بيوجعني» احتفالا بعيد الحب، عبر القناة الرسمية للمنتج نصر محروس على موقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب».

تفاصيل أغنية «جيبي بيوجعني»

جاءت أغنية «جيبي بيوجعني»، من الحان بلال سرور، وكلمات مصطفى حسن، وتوزيع أماديو، وتسجيل ميكس وماستر هانى محروس.

مصطفي شوقي تفاصيل أغنيته الجديدة

وكشف الفنان مصطفى شوقي، تفاصيل أغنيته الجديدة، عبر مداخلة ببرنامج «من مصر»، الذي يقدمه الإعلامي عمرو خليل، على شاشة قناة «cbc»، حيث قال: «نصر محروس مش بيستعجل الأغانى، لكن لازم الأغنية تطبخ طبخة كويسة عشان تنزل تكسر الدنيا.. ومش بكثرة الأغانى، ومش بنحاول نستعجل فى تقديم الأغنية غير لما نكون راضيين عليها ونقدمها فى الوقت المعين وبياخد وقت شوية».