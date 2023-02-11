مطروح ترفع حالة الطوارئ لمواجهة حالة الطقس السيئ

رفعت محافظة مطروح حالة الطوارئ القصوى؛ وذلك لمواجهة سوء الأحوال الجوية مع استمرار سقوط الأمطار على العديد من المدن الواقعة شرق مدينة مرسى مطروح، ومنها مدينة الحمام والعالمين والضبعة في الساحل الشمالي الغربي في ظل عدم استقرار حالة الطقس اليوم السبت تزامنا مع تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية.

محافظ مطروح يتابع المدن الساحلية

وتابع اللواء خالد شعيب محافظ مطروح جهود مجالس المدن وشركة مياه الشرب المتواصلة في أعمال رفع لتراكمات مياه الأمطار على الطريق الدولي الساحلى مطروح اسكندرية بمناطق فوكة وسوانى جابر غرب مدينة الضبعة مع تيسير حركة السيارات، وذلك مع حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية وسقوط الأمطار التي تشهدها المحافظة.

فريق الأزمات بالضبعة

وأوضح الدكتور عماد الدين عبدالله رئيس مدينة الضبعة، تواصل أعمال شفط المياه من طريق مطروح الدولي الساحلي من خلال فريق الازمات بشفط المياة من الطريق الدولي الساحلي، وتنفيذ أعمال سحب المياه ورفعها من مناطق متفرقة بطول الطريق الساحلي بقرية سواني جابر وقرية فوكة، كما تم الدفع بسيارات من شركة المياه بالضبعة ضمن خطة المركز في مجابهة الازمات والكوارث.

وأوضح الدكتور ابراهيم خالد رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمطروح انه جرى الدفع بمعدات الشركة لإزالة تراكمات المياه بعدة مناطق بالمحافظة بواسطة البدالات فائقة السرعة منها بدالة رقم واحد 6 بوصة بموقع عمل فوكة وبدالة رقم اتنين 8 بوصة بموقع الضبعة ك 170، وبدالة رقم تلاته 6 بوصة بموقع كوبرى 105 العلمين.

وشدد محافظ مطروح على استمرار رفع درجة الاستعدادات والطوارئ بالمحافظة والتعامل مع موجة الطقس غير المستقر، مع المتابعة المستمرة على مدار الساعة لجهود مدن ومراكز المحافظة بالتعاون مع شركة المياه والصرف الصحى بالمحافظة في إزالة تراكمات المياه بالشوارع الداخلية بالمدن والطريق الدولي.

سحب مياه الأمطار

وأشار محافظ مطروح إلى أنه تم تكثيف الاستعدادات اللازمة لمواجهة أي آثار ناتجة عن سقوط كميات الأمطار أو سوء الأحوال الجوية، مشددًا على تواجد رؤساء الأحياء والمدن والمراكز ميدانيًا، ومتابعة أعمال شفط مياه الأمطار من الشوارع الرئيسية والفرعية، والدفع بسيارات شفط المياه لإزالة أي تجمعات للمياه فور تساقط الأمطار لتيسير حركة المرور والتيسير على المواطنين.

ونبه على استمرار عمل غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة، بالتنسيق مع غرف العمليات الفرعية بالمراكز والمدن، لمتابعة حالة عدم استقرار الأحوال الجوية طبقًاً لما أعلنته الهيئة العامة للأرصاد الجوية بوجود حالة من الطقس السيئ وسقوط الأمطار الغزيرة على عدد من محافظات الجمهورية، مشيرًا إلى أن كافة قطاعات المحافظة على أعلى درجة من الاستعداد حتى انتهاء موجة الطقس السيئ وعودة الأمور لطبيعتها.