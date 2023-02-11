الإمارات ترسل 117 طنا من المساعدات إلى ضحايا زلزال سوريا وتركيا

أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم السبت، أنها أرسلت 117 طنا من المواد الإغاثية للمتضررين زلزال سوريا وتركيا، ومساعداتهم من ضرر الزلزال، بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء الإماراتية «وام».

الإمارات ترسل المساعدات إلى ضحايا زلزال سوريا وتركيا

وقامت الإمارات بإرسال 97 طنا من المواد الغذائية، و20 طنا من المواد الطبية، و696 خيمة لإيواء المتضررين وذلك عبر طائرات الشحن جرى إرسالها إلى ضحايا زلزال سوريا وتركيا.

أرسلت الإمارات 36 طائرة حتى الآن، كما أرسلت فرق البحث والإنقاذ للبحث عن المفقودين تحت أنقاض زلزال سوريا وتركيا لإنقاذهم باستخدام الأجهزة والمعدات النوعية والمتخصصة في هذا المجال.

ومن جهة أخرى، قامت أرمينيا بإرسال 5 شاحنات محملة بالمساعدات إلى تركيا عبر معبر «أليجان» في ولاية أيدر بتركيا، بعد وقف عقود حيث كانت آخر مرة استخدم فيها المعبر في 1988، عندما أدخل الهلال الأحمر التركي مساعدات بعد زلزال في أرمينيا.

آخر تطورات زلزال سوريا وتركيا

وفي آخر تطورات زلزال سوريا وتركيا، ارتفعت عدد ضحايا الزلزال إلى 27 ألف و500 شخص، كما ارتفعت عدد الإصابات إلى 80 ألف جريح وذلك بعد 6 أيام من البحث عن المفقودين وإنقاذ الأرواح من تحت الأنقاض، كما يستمر فرق الإنقاذ في البحث عن المفقودين.

وقالت إدارة الكوارث والطوارئ، إنه جرى إجلاء ما يقرب من 93 ألف شخص من ضحايا زلزال جنوب تركيا، كما تحاول الدولة أن ترفع الأنقاض في أسرع وقت ممكن، لتبدأ عملية إعادة إعمار المدن.

وضرب الزلزال سوريا وتركيا، فجر الاثنين الماضي، وقالت تركيا إنه أعنف وأقوى بـ3 أضعاف من زلزال 1999، حيث تسبب في تدمير آلاف المباني والمنازل السكنية وتدمير محطات توليد الكهرباء والغاز، كما شرد آلاف المواطنين من منازلهم في جو شديد البروده.