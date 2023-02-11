هزة ارتدادية جديدة بقوة 4.4 درجة تضرب تركيا

قال مرصد الزلازل الوطني في إسطنبول، منذ قليل، إنه سجل هزة ارتدادية في دوجان كوي بهاتاي قوتها 4.4 درجة على مقياس ريختر، بحسب ما ذكرته قناة «العربية» في نبأ عاجل.

ارتفاع عدد ضحايا زلزال تركيا وسوريا

وارتفع عدد ضحايا زلزال تركيا وسوريا إلى 27 ألفا و500 قتيل، بالإضافة إلى ارتفاع عدد الإصابات إلى أكثر من 80 ألف شخص، كما تستمر عمليات البحث عن المفقودين من قبل فريق الإنقاذ الذي وصل إلى أكثر من 166 ألفا.

وذكرت تقارير، أن زلزال تركيا هذا العام أعنف وأقوى بـ3 أضعاف من زلزال 1999، إذ تسبب في تدمير آلاف المباني والمنازل السكنية، وإسقاط عشرات المحولات الكهربائية والغاز.