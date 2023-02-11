انتشال 13 جثة من تحت أنقاض مبنى متهدم بمدينة «جبلة» في سوريا

أعلن المرصد السوري، أن فريق الإنقاذ انتشل 13جثة من تحت أنقاض المبنى المتهدم من جراء الزلزال في شارع المالية بمدينة جبلة، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء السورية «سانا».

فريق إنقاذ من روسيا الاتحادية يشارك في عمليات رفع الأنقاض

وقال رئيس فريق إنقاذ الدفاع المدني بجبلة، المقدم سليمان، إنه انتشل 7 جثامين مساء اليوم، من تحت أنقاض المبني، كما أن عمليات رفع الأنقاض مستمرة بمشاركة فريق إنقاذ من روسيا الاتحادية، وفي نفس السياق تحدث العميد في الجيش السوري بسام ناصيف، أنه انتشل 6 جثثا صباح اليوم من مبنى المالية بجبلة.

آخر تطورات زلزال سوريا وتركيا

وفي آخر تطورات زلزال سوريا وتركيا، أعلنت هيئة إدارة الكوارث والطوارئ التركية، ارتفاع عدد ضحايا زلزال تركيا وسوريا إلى أكثر من 27 ألف و500 شخص، بينما ارتفعت عدد الجرح إلى 80 ألف و278 شخص، بحسب ما نقلته قناة «العربية».

وتتوقع منظمة الأمم المتحدة، أن عدد قتلى الزلزال في سوريا وتركيا سيتجاوز الـ 40 ألفا، كما ذكرت المفوضية الأوروبية لإدارة الأزمات، أنها تبذل ما بوسعها لتأمين المساعدات للسوريين وخصصنا لهم 3.5 مليون يورو إضافية.

وأضافت هيئة إدارة الكوارث، أن نحو أكثر من 166 ألف عامل إنقاذ يبحثون عن المفقودين لإنقاذ أرواحهم من تحت الأنقاض مع انتشال الجثث.