إنقاذ رضيعين من تحت أنقاض زلزال تركيا بعد مرور 6 أيام (فيديو)

تستمر عمليات الإنقاذ في مدينة هاتاي التركية، من قبل أكثر من 160 عاملا لانتشال الضحايا والمصابين من تحت أنقاض زلزال تركيا، إذ استطاعوا إنقاذ طفلين من تحت الأنقاض بعد مرور 6 أيام، عمرهما عامين، بحسب ما ذكرته شبكة «سكاي نيوز».

وتداول المقطع على مواقع التواصل الاجتماعي لحظة إنقاذ طفلين من تحت أنقاض زلزال تركيا، ويبلغ عمر الطفلين عامين، ووصفهم الناس بالمعجزة حيث ظل الأول تحت الأنقاض لمدة 122 ساعة والثاني قضي 128 ساعة:

فرق الإنقاذ تتمكن من إنقاذ رضيع من تحت الأنقاض بعد 128 ساعة على الزلزال

سبحان الله العظيم #زلزال_تركيا pic.twitter.com/CV8WW7tTQz — نبيل العثمان Nabel Alothman (@alothman_nabel) February 11, 2023

آخر تطورات زلزال تركيا وسوريا

وعن آخر تطورات زلزال تركيا وسوريا، أعلن هيئة إدارة الكوارث والطوارئ التركية، ارتفاع ضحايا الزلزال إلى أكثر من 27 ألفا، وإصابة أكثر من 80 ألف شخص.

وأضافت إدارة الكوارث أنه جرى إجلاء ما يقرب من 93 ألفا من ضحايا الزلزال في جنوب تركيا، كما سينتهي رفع الأنقاض بأسرع وقت، وتبدأ عملية إعادة إعمار المدن.

زلزال تركيا أعنف بـ3 أضعاف من زلزال 1999

وأشارت إدارة الكوارث إلى أن زلزال تركيا وسوريا الأعنف والأقوى من زلزال 1999 بـ3 أضعاف، بسبب كثرة القتلى وتدمير المباني السكنية وتحطيم محطات الكهرباء والغاز وخروج المواطنين من مساكنهم في حالة من الخوف والذعر في وقت كانت الأجواء شديدة البرودة.

أرمينيا ترسل 5 شاحنات إلى تركيا

وأظهر زلزال تركيا وسوريا مدى تحالف العالم لإنقاذ الأرواح وتقديم المساعدات وترك كل الخلافات فيما بينهم لإنقاذ المواطنين، إذ أعلنت أرمينيا بتقديم المساعدات الإنسانية إلى تركيا وفتحت تركيا حدودها مع أرمينيا رغم إغلاقه منذ عقود.

وأرسلت أرمينيا 5 شاحنات محملة بالمساعدات الإنسانية لتقديمهم لناجين الزلزال الذي ضرب 10 ولايات في تركيا، وأسفر مقتل أكثر من 21 ألف شخص وإصابة أكثر من 80 ألف جريح.