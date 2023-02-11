«السكة الحديد» تتيح خدمة حجز تذاكر القطارات إلكترونيا.. اعرف الخطوات

أعلنت هيئة السكة الحديد، توفير إمكانية حجز تذاكر القطارات إلكترونيا من الهاتف أو أجهزة الحاسوب المختلفة، وذلك في إطار تسهيل حجز التذاكر للمواطنين ومستخدمي خدمة السكة الحديد التي يستفيد منها يوميا أعداد كبيرة من الأسر المصرية، الذين يسافرون بين المحافظات والمدن المختلفة.

حجز تذاكر القطارات أونلاين

وأوضحت السكة الجديد، إمكانية حجز تذاكر القطارات أونلاين؛ سواء من الهاتف أو أجهزة الحاسوب، من خلال الموقع الإلكتروني للسكة الحديد، ويكون الحجز قبل ميعاد السفر بمدة تتراوح من يوم إلى 15 يوما على الأقل بجميع خطوط محافظات الجمهورية.

وتستعرض «الوطن»، في السطور التالية، خطوات حجز تذاكر القطارات إلكترونيا، وتسجيل مستخدم جديد بموقع هيئة السكة الحديد؛ استمرارا للخدمات الإلكترونية التي تقدمها لقرائها على مدار الساعة:

كيفية حجز تذاكر السكة الحديد إلكترونيا

- في البداية يجب التوجه إلى الموقع الرسمي للسكة الحديد لحجز تذاكر القطارات إلكترونيا.

- ثانيا اختيار نوع التذكرة التي تكون نوعين «ذهاب أو عودة».

- ثالثا يجب اختيار المحطة التي سيتم التحرك من خلالها «محطة القيام».

- رابعا اختيار المحطة الذي يرغب المستخدم في الوصول إليها «محطة الوصول».

- خامسا تحديد الوقت والتاريخ الخاص بالرحلة بشكل دقيق.

- سادسا بعد الضغط على زر «موافق»، وتظهر نافذة بها رقم القطار المتاح والمقعد الخاص بك، وزمن الرحلة، وموعد الوصول إلى المحطة، وسعر التذاكر، إذ يجب مراجعة هذه البيانات جيدا قبل سداد قيمة التذكرة.

- سابعا اختيار رقم المقعد من خلال القائمة التي ستظهر.

- ثامنا تسجيل البريد الإلكتروني الخاص بك في الخانة المخصصة، وبياناتك الشخصية لأن موقع السكة الحديد يقدمها لك بعد ذلك في إطار ملف تقوم بتحميله، لتقديمها إلى الكمسري عند ركوب القطار.