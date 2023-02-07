كل ما تريد معرفته عن مسار القطار الكهربائي السريع بخط بني سويف- أبوسمبل

«القطار الكهربائي السريع» من أبرز المشروعات التي يجرى تنفيذها حاليا بمختلف مناطق الجمهورية، إذ يبدأ خط «الفيوم/ بني سويف – الأقصر – أبوسمبل» المعروف بالخط الأزرق، يبدأ من محطة الفيوم / بني سويف وحتى مدينة أبو سمبل بطول 1100 كم غرب طريق الصعيد الصحراوى الغربى.

ويجرى إنشاء المحطات في مناطق تقاطع محاور النيل، وتكون السرعة التصميمية للمشروع 250 كم/ ساعة، والسرعة التشغيلية للقطارات الكهربائية السريعة 230كم/ الساعة 19 قطارا، والقطارات الكهربائية الإقليمية 160 كم/ الساعة 45 قطارا وجرارات البضائع الكهربائية 120 كم / ساعة لـ19 جرارا.

35 محطة «9 سريعة + 26 إقليمية»

وفق الموقع الرسمي للهيئة القومية لـ مترو الأنفاق، يشمل الخط عدد 35 محطة «9 سريعة + 26 إقليمية» وهذه المحطات هي الفيوم/ بني سويف والفشن والعدوة وبنى مزار وسمالوط والمنيا وأبوقرقاص وملوى وديروط والقوصية ومنفلوط وأسيوط وأبوتيج والغنايم وطهطا وسوهاج وجرجا وأبيدوس وفرشوط ونجح حمادى.

محطات الصعيد الجواني تبدأ بـ دشنا وتنتهي بـ أبوسمبل

وتشمل محطات القطار السريع دشنا وقنا وقوص والأقصر، وأرمنت وإسنا والسباعية وإدفو وكلابشة ودراو وأسوان الجديدة ومطار أسوان وميديكوم وتوشكى وأخيراً أبو سمبل.

وبتنفيذ هذا الخط يجرى تحقيق مفهوم الشبكة، حيث يتبادل الخدمة مع خط العين السخنة – مطروح بمحطة حدائق أكتوبر كما يتبادل الخدمة مع خط قنا - الغردقة - سفاجا بمحطة قنا.