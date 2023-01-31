خطة تطوير محطة قطارات سكك حديد صعيد مصر.. أبرزها إنشاء 3 أرصفة جديدة

31 ألف متر مربع، هي مساحة محطة قطارات سكك حديد صعيد مصر، والتي شهدت العديد من أعمال التطوير في الفترة الأخيرة، كونها المحطة الأبرز في محطات السكك الحديدية، ويتوافد عليها العديد من الركاب بشكل يومي.

تفاصيل خطة تطوير محطة قطارات سكك حديد صعيد مصر

محطة قطارات سكك حديد صعيد مصر، مكونة من دور بدروم جراج ودور أرضي، ودورين متكرر، ويشمل المبنى على 4 أرصفة ‏لخدمة ركاب الوجه القبلي ‏بـ6 خطوط، منها اثنين ‏لـ«أسوان - الإسكندرية»، ومثلهما للمناورة لخطوط «أسوان - الإسكندرية»، وخطين ‏للقطارات المنتهية ‏في المحطة، والقادمة من الوجه القبلي.

إنشاء 3 أرصفة جديدة

وركزت أعمال تطوير المحطة، على إنشاء أرصفة جديدة، وجارٍ إنشاء 3 أرصفة بعدد 4 خطوط سكك لخط المناشي، وأعمال إنشاء ‏سكك حوش المحطة، ‏وربط سكك الورش بالسكك الطوالي «أسوان - الإسكندرية - المناشي»؛ إذ يبلغ إجمالي أطوال السكك الحديدية ‏بالمحطة 22 كم بعدد 89 مفتاح.

وجرى تركيب محطة طاقة شمسية أعلى محطة مصر، لتحسين نظم الإضاءة لمحطة القاهرة، في إطار الجهود نحو استخدام الطاقة النظيفة وترشيد استهلاك الكهرباء، ويعتبر من المشروعات التجريبية الرائدة التي يجرى تنفيذها لما لها من بعد بيئي واجتماعي واقتصادي.

تنفيذ المرحلة الأولى من تركيب البوابات الإلكترونية

وبحسب بيان رسمي للهيئة، فإنه جرى تركيب البوابات الإلكترونية والحجز والدفع الإلكتروني بمحطات السكة الحديد، وتنفيذ المرحلة الأولى بـ5 محطات رئيسية «القاهرة – الجيزة – سيدي جابر – مصر بالإسكندرية – دمنهور» لتنظيم وإحكام السيطرة على الأرصفة والقطارات، ومنع التكدس على الأرصفة والتهرب من دفع التذاكر.