تفاصيل إنشاء محطة سكك حديد صعيد مصر بالجيزة.. تضم جراج يسع 1000 عربة

اختلافات جوهرية بين محطة سكك حديد صعيد مصر بالجيزة، ومحطة قطارات مصر للسكك الحديدية برمسيس، رغم اتفاقهما في الدور المهم والحيوي في عملية نقل الركاب من مكان لآخر، لكن لإنشاء محطة خاصة بصعيد مصر حكاية كاملة توضحها «الوطن» في التقرير التالي، في إطار دورها الخدمي.

تم إنشاء محطة مصر برمسيس عام 1854

المحطتان هدفهما الرئيسي هو خدمة المواطن المصري، لذلك تمّ إنشاء محطة مصر برمسيس عام 1854 وكان عدد سكان مصر وقتها 4 ملايين مواطن بينما الآن يبلغ عدد سكان مصر 104 ملايين نسمة، ومن هنا كانت الحاجة لإنشاء محطة سكك حديد صعيد مصر لتسهيل حركة تنقل المواطنين.

مع تقدم الحياة، زاد مستخدمي السكك الحديدية حالياً يصل إلى 1.1 مليون راكب يومياً، بحسب ما كشفت عنه هيئة السكك الحديدية، بالإضافة إلى وجود 10 آلاف كم سكك حديدية حالياً وسوف تزداد مع إنشاء الخطوط الجديدة وازدواج الخطوط المفردة مقابل 400 كم سكك حديدية كانت تخدم سكك حديد مصر عام 1854.

محطة رمسيس لا تقبل التوسع حالياً

كل هذه الأسباب تقرر على أساسها التخطيط لبناء محطة سكك حديد صعيد مصر بالجيزة خاصة أن محطة رمسيس لا تقبل التوسع حالياً ولا يوجد إمكانية لزيادة عدد الأرصفة وتعاني من الازدحام الشديد.

تعمل هيئة السكك الحديدية، على الاستغلال الأمثل لكل المساحات بمحطة سكك حديد صعيد مصر، وتكثيف كل الأعمال لنهوها وفقاً للجدول الزمني المخطط خاصة مع الأهمية الكبيرة للمحطة في تقديم خدمات مميزة للركاب، فهي محطة ‏ذكية تبادلية عملاقة ذات طابع فرعوني، مزودة بمحطة مكيفة الهواء ‏في كافة طوابقها بها خدمة Wi-Fi ‏كما ستشمل ‏على نظام حديث للإطفاء والإنذار.

إنشاء جراج متعدد الطوابق يسع 1000 عربة

لم يقتصر الإنشاء فقط المحطة، لكن هناك عمليات تطوير مهمة للمنطقة المحيطة بمحطة سكك حديد صعيد مصر والتي تشمل إنشاء جراج متعدد الطوابق يسع 1000 عربة طبقا للاشتراطات العامة والتي راعت فصل حركة السيارات الملاكي التي ستتردد على الجراج متعدد الطوابق عن حركة النقل الجماعي لتيسير حركة تنقل المواطنين وتحقيق السيولة المرورية في هذه المنطقة.

ومن المقرر استغلال المنطقة أسفل محور 26 يوليو الجديد كمواقف للحافلات يسع حوالي 20 أتوبيس وكذلك ربط مداخل موقف الحافلات والجراج متعدد الطوابق بالطرق المحيطة بأرض كل من «موقف الحافلات – الجراج متعدد الطوابق».

4 محاور رئيسية تسهل نقل الحركة

رُوعي عند اختيار موقع المحطة وقوعها في منطقة وسطية بين محطتي سكك حديد رمسيس والجيزة وكونها تقع في محافظة الجيزة التي تعتبر بوابة لصعيد مصر وكذلك كونها منطقة التقاء خطوط السكك الحديدية الرئيسية بمصر «السد العالي / الإسكندرية – إمبابة / المناشي / القباري ) بالإضافة إلى وقوعها على 4 محاور رئيسية تسهل نقل الحركة منها وإليها وهي «محور الفريق كمال عامر - شارع السودان - محور أحمد عرابي وشارع المطار – محور 26 يوليو».

كما أن موقع المحطة استراتيجي يربط المحطة مع وسائل النقل المختلفة «سكك حديدية - الخط الثالث للمترو - مونوريل - أتوبيسات ترددية على الطريق الدائرى» لخدمة جمهور الركاب.