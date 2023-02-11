«حماة الوطن» بمطروح: 1920 طالبا استفادوا من مراجعات الشهادة الإعدادية مجانا

أعلن النائب عيسي أبو تمر عضو مجلس النواب أمين حزب حماة الوطن بمطروح، عن استفادة 1920 طالبا من مبادرة المراجعات الصف الثالث الإعدادي الفصل الدراسي الأول للعام 2023/2022 التي أطلقها الحزب.

جاء ذلك بمتابعة محمد عزت أمين التعليم بالحزب تحت إشراف المستشار محمد رحومة أمين التنظيم بحزب حماة الوطن بمطروح، وذلك استمراراً للجهود في رفع العبء على كاهل أولياء الأمور بتوفير المراجعات النهائية للمراحل التعليمية المختلفة إيماناً بدور الحزب اتجاه المجتمع في قطاع التعليم.

1920 طالبا وطالبة استفادوا من المراجعات المجانية

وقال النائب عيسي أبو تمر عضو مجلس النواب وأمين حزب حماة الوطن بمطروح، إن المراجعات استمرت لمدة شهر بواقع 8 محاضرات لكل مادة، وجميعها بالمجان وبلغ عدد الحضور في جميع المواد علي مدار مدة المبادرة 1920 طالبا وطالبة وسط أجواء تعليمية رائعة، شارك فيها نخبة متميزة من المعلمين في جميع المواد الدراسية.

وأوضح أمين حزب حملة الوطن في محافظة مطروح أنه جري الاعلان عن المبادرة في 21 ديسمبر 2022 وبدء فاعليات المراجعات يوم السبت 24 ديسمبر 2022 لمدة شهر ، موجهاً الشكر للمعلمين الأفاضل علي الجهد بالمبذول لمدة شهر خدمة أبنائنا الطلبة بالمجان.

مشاركة مجتمعية لطلاب مطروح

وأكد في بيان، أنه من منطلق المشاركة المجتمعية الفعالة، تعلن أمانة التعليم بحزب حماة الوطن عن تسجيل استمارات التقدم لاختبارات الصف الثالث الثانوي، بشكل مجاني للأيتام وغير المقتدرين، وذلك حتى يوم 2023/2/28 ويتم تقديم أوراق التسجيل بمقر حزب حماة الوطن وهي صورة شخصية ووظيفة وتليفون ولي الأمر وايصال دفع مصاريف دخول الاختبار، والرقم القومي والإيميل الموحد للطالب.