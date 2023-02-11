«حماة الوطن» لقناة الحياة: نعقد ورش عمل لمحو الأمية التكنولوجية للمرأة «فيديو»

قالت الدكتورة راندا مصطفى وكيل لجنة التعليم بمجلس الشيوخ، وأمينة المرأة بحزب حماة الوطن، إنّه من المهم أن تتفاعل أمانات المرأة في الأحزاب المختلفة مع الشارع والمجتمع، ففي سبتمبر 2021، أطلق الحزب أكبر مبادرة لأمانة المرأة، وهي مبادرة «طاقات الوطن المنتج».

محو الأمية التكنولوجية للمرأة المصرية

وأضافت مصطفى، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لبنى عسل، مقدمة حلقة اليوم من برنامج «الحياة اليوم»، المذاع على قناة الحياة: «مصر بها 104 ملايين نسمة، ويجب أن نكون منتجين، وأطلقنا ورش لمحو الأمية التكنولوجية للمرأة المصرية، ومنحنا كروت ميزة لعدد كبير من سيدات مصر».

تعميم ثقافة إعادة التدوير

وتابعت وكيل لجنة التعليم بمجلس الشيوخ وأمينة المرأة بحزب حماة الوطن: «نظمنا ورش عمل صغيرة لتعميم ثقافة إعادة التدوير والحفاظ على البيئة، كما نطلق قوافل طبية طوال الوقت ما بين عيون وأمراض نساء، ونعمل كأسرة واحدة، وبالتالي حلمنا يتمثل في إطلاق 100 مركز أمل، ولدينا مركز في العريش، والفيوم، وذلك من أجل دعم المرأة المعيلة.