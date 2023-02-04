مؤسسا «مندوبك سمارت» لـ شارك تانك مصر: تطبيقنا يخدم المحلات التجارية

استعرض مصطفى وصفى ومحمد الحافظ، مؤسسا شركة «مندوبك سمارت» المقامة في أسوان، مشروعهما أمام لجنة تحكيم برنامج «شارك تانك مصر» الذى يُعرض على فضائية CBC.

7 ملايين جنيه مقابل 15% حصة من الشركة

وطلب مؤسسا شركة «مندوبك سمارت» 7 ملايين جنيه مقابل 15% حصة من الشركة، وأوضحا أن حجم تجارة التجزئة فى مصر 120 دولارا في السنة، مشيرين إلى أن خبرتهما في المجال أكثر من 12 سنة اكتسبا خبرات وعلاقات قوية: «أسسنا مندوبك سمارت من أجل تقديم الحلول لأصحاب محلات البقالة لتوفير الوقت والجهد واحتياجاته اليومية، وبدأنا تطبيق المشروع فى أسوان 2022 وحققنا مبيعات 7 ملايين جنيه».

اكتشاف المخترعين والمبدعين

يذكر أن شارك تانك - Shark Tank هو برنامج لاكتشاف المخترعين والمبدعين والمبتكرين ورواد الأعمال، الذين لديهم أفضل الأفكار للأعمال والشركات الناشئة فى كافة المجالات، ويبحثون عن فرصة لبدء مشروعاتهم أو تعظيم استثماراتهم الخاصة، ويتم اختيار الأفكار المشاركة اعتمادا على مدى جاذبية العرض الذى يقدمه صاحب الفكرة، ويتم تمويلهم من مجموعة من أقوى المستثمرين المصريين، وقد تم عرض 14 موسما من البرنامج فى الولايات المتحدة، ليصبح البرنامج الأول فى عالم المال والأعمال على مستوى العالم، كما تم إنتاج البرنامج فى 46 دولة مختلفة، وحصل على العديد من جوائز إيمى لتميزه فى الفكرة التى يقدمها وقدرته على اكتشاف المواهب فى عالم المال والأعمال وتقديم فرص حقيقية للنجاح، وبلغت قيمة مشاركات البرنامج حتى الآن أكثر من 600 مليون دولار كاستثمارات فى مختلف المشروعات.

وتضم لجنة تحكيم بالبرنامج كلًا من أحمد السويدي، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة السويدي إلكتريك، وهيلدا لوقا، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة MITCHA، محمد منصور، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لكل من «شركة إنفينيتي سولار» وشركة «إنفينيتى كابيتال انفستمنت»، عبد الله سلام، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة مدينة نصر للإسكان والتعمير، ومحمد فاروق، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذى لشركة Mobica Designs، وأيمن عباس، رجل أعمال أسس شركة Egyptian Chinese drilling co وكان رئيسًا لـ5 شركات مختلفة.