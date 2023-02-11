خبير اقتصادي لـ إيمان الحصري: القطاع الخاص يساعد على زيادة المنتج والصادرات

قال الدكتور عبدالمنعم السيد، مدير مركز الدراسات الاقتصادية، إنّ جولة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء اليوم في مدينة السادس من أكتوبر رسالة مفادها بأن الدولة تحاول تمكين القطاع الخاص، من أجل زيادة حجم استثماراته.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «مساء dmc»، الذي تقدمه الإعلامية إيمان الحصري، على قناة dmc، أن القطاع الخاص في مصر يسهم سنويا في حدود 35% من حجم الاستثمارات، والدولة تسعى إلى أن تكون هذه النسبة أكثر من 65% حتى يكون للقطاع الخاص دور كبير جدا.

تشغيل عمالة بشكل كثيف

وتابع مدير مركز الدراسات الاقتصادية، أن القطاع الخاص يستطيع تشغيل العمالة بشكل كثيف ويساعد على زيادة المنتج والصادرات، وكلما جرى تشجيعه، كما زادت الاستثمارات المحلية والأجنبية، بحيث تدخل السوق المصرية ويكون هناك حركة في الاقتصاد المصري بشكل كبير، ما تسعى له الدولة.

إعفاء بعض القطاعات من الضريبة العقارية

وأشار إلى أن الدولة نفذت عددا من الإجراءات خلال الفترة الماضية كان الهدف منها هو تشجيع القطاع الخاص، مثل إعفاء بعض القطاعات من الضريبة العقارية أو الرخصة الذهبية أو مبادرة البنك المركزي لتمويل القطاعين الزراعي والصناعي من خلال 11% كفوائد بنكية بدلا من 17%.