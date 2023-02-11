نيابة الأربعين تباشر التحقيقات فى حريق مصنع ملابس بالسويس

باشرت نيابة الأربعين بمحافظة السويس، التحقيقات، حول حادث حريق مصنع ملابس بالسويس؛ ذلك بموقع الحادث بمنطقة الإيمان وحي الكويت تحت إشراف المستشار المحامي العام لنيابات السويس.

المصنع يعمل به 1200 عامل

كما واصلت قوات الحماية المدنية بالسويس جهودها لتصفية حريق مخزن قماش مصنع بالسويس، حيث تم إخماد السنة حريق مصنع ملابس السويس بمنطقة الإيمان بحي الإربعين بالسويس وعدم امتداد النيران للمباني الأخرى إذ يعمل في المصنع نحو 1200 عامل وعاملة من خلال وردية واحدة حيث إن منتج المصنع بالكامل للتصدير.

فيما تقرر أن تجرى لجان من الجمارك وهيئة الاستثمار لحصر الخسائر المادية لحريق مصنع ملابس السويس، والذي تبين من المعاينة المبدئية أن الحريق قد انحصر في مخازن القماش قبل التصنيع ومخلفات أقمشة، أما عنابر المصنع وماكينات التصنيع سليمة ولم يطولها الحريق.

ذلك في الوقت الذي تقدر الخسائر المبدئية وفقاً لتقديرات مصادربالمصنع بـ 5 ملايين جنيه، بحسب التقديرات الأولية، فيما تبين أن أسباب الحريق المبدئية وفق شهود عيان نتيجة ماس كهربائي بكشافات مخازن القماش.

تحرير محضر بالواقعة فور وقوعها

ومن جانبه وجه اللواء عبد الرحمن هريدي مدير أمن السويس، بتحرير محضر بمعرفة مأمور ورئيس مباحث قسم الأربعين لعرضه على نيابة الأربعين تحت إشراف المحامي العام لنيابات السويس ومدير ووكلاء نيابة الأربعين الذين عاينوا موقع الحريق.

وقد أعلنت محافظة السويس، متابعة خالد سعداوي السكرتير العام للمحافظة ورؤساء الأحياء بتوجيهات اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس جهود قوات الحماية المدنية لمكافحة الحريق بقيادة العميد وليد عثمان مدير الحماية بمعاونة سيارات إطفاء شركتي النصر للبترول والسويس لتصنيع البترول.