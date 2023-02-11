تفاصيل حريق مصنع ملابس بالسويس.. تجدد الاشتعال وتكثيف جهود الإطفاء

تجدد اشتعال النيران في حريق مصنع ملابس بالسويس، قبل حلول ظلام الليلة، وتكثف الحماية المدنية جهودها لإخماده، بعد السيطرة عليه نسبيا ومحاصرته ومنعه من الامتداد للمباني المجاورة. .

تفاصيل حريق مصنع الملابس بالسويس

كثفت سيارات الحماية المدنية، من تعاملاتها، مع النيران التي تأججت، بحريق مصنع الملابس بالسويس، مع حلول مغرب الليلة حيث وجهت شركتا النصر للبترول والسويس لتصنيع البترول بالدفع بسيارات إطفاء مجهزة للمشاركة في إخماد حريق مصنع الملابس الجاهزة في السويس .

10 سيارات إطفاء تشارك في إخماد الحريق

في الوقت الذي دفعت فيه الحماية المدنية بـ10 سيارات إطفاء، لإخماد حريق مصنع ملابس بالسويس بالتعاون مع سيارات إطفاء قطاع البترول والذين بذلوا جهدا كبيرا في السيطرة ومحاصرة النيران.

وأفادت مصادر، لـ«الوطن»، لأن عمليات الإطفاء، لحريق مصنع ملابس بالسويس، سوف تحتاج لبعض الوقت، نظراً لزيادة سرعة الرياح، خاصة مع دخول ساعات الليل، وتجدد الاشتعال وتصاعد الأدخنة أمر وارد نظراً لوجود بقايا نيران بين الأنقاض.

7 إصابات في الحريق منهم 4 سيدات

فيما أفاد مصدر طبي بمستشفى السويس العام أن حريق مصنع ملابس السويس، قد أسفر عن 7 إصابات، منهم 4 سيدات وجاءت أسماء السيدات اللاتي أصبن باختناق كالآتي: هدير مرسي مختار 21 عاما مقيمة في مدينة أحمد زويل بحي عتاقة وتعمل في كنترول المصنع، هند حسني محمد 39 سنة، مقيمة في مدينة فيصل وتعمل بقسم الخياطه بالمصنع، مي محمود صالح 26 عاما الأربعين، إسراء محمد يحيى 22 سنة مقيمة في حي الجناين وتعمل بقسم الخياطة بالمصنع.

إصابة عاملين باختناق في حريق مصنع ملابس السويس

وتابع المصدر الطبي، أن شخصين قد أصيبا باختناق في حريق مصنع ملابس بالسويس، وهما غريب بكر محمود 38 عاما ويقيم في مدينة فيصل بالسويس ووظيفته عامل بالمصنع، وحسام إبراهيم إبراهيم الدسوقي 35 عاما مقيم بحي الأربعين.

الإصابة الوحيدة بحروق في حريق مصنع ملابس السويس

وأشار المصدر إلى أن محمد نجم الدين حسن 32 سنة مقيم بالجناين ومصاب بحرق بالوجه واليد اليسرى من الدرجة الثانية ويلقى الراعية الصحية اللازمة بمستشفى السويس العام.

حريق ضخم

وكان قد نشب حريق مصنع ملابس بالسويس، للملابس الجاهزة بحي الأربعين في السويس، ودفعت الحماية المدنية بالمحافظة بسيارات الإطفاء لإخماد النيران والسيطرة عليها ومحاصرتها قبل امتداها لباقي أجزاء المصنع.

ودفعت شركتا النصر والسويس لتصنيع البترول بسياراتها الخاصة للإطفاء لإخماد الحريق الذي نشب في المخازن، وأغلقت إدراة المرور الطرق المحيطة بالمصنع الذي يقع داخل نطاق ضواحي سكنية، وذلك كإجراء احترازي مع فتح مسار مباشر لسيارات الإطفاء.