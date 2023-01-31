إبداعات المكفوفين في «فن البامبو» يروجها «سامح وشيماء» بمعرض الكتاب

يعشق سامح محمد، منذ صغره فن البامبو، يعتبره مؤنس وحدته، المفروضة عليه بحكم ظلام فقدان البصر، الذي أصيب به في طفولته، لذا لم يدخر «سامح»، وسعى للتعبير عن هذا الحب، من خلال المشاركة بمنتجات البامبو، في معرض القاهرة الدولي للكتاب، في دورته الـ54.

عرض منتجات المكفوفين من البامبو بالمعرض

يشارك «سامح»، في معرض الكتاب، من خلال جمعية «نور البصيرة»، التي تقدم خدمات مختلفة لتسهيل حياة المكفوفين، وتساعدهم على الانخراط في الحياة العامة، يقول لـ«الوطن»: «أنا أحد المسؤولين في الجمعية، ونشارك بعرض منتجات الجمعية من البامبو، التي يصنعها المكفوفين، بجانب الكتب، فالمعرض فرصة لظهور تلك المواهب، وأن يعرف بهم الناس، وأن يعلموا أن ذوي الهمم، مثل الأصحاء قادرين على فعل أي شيء».

إرشاد زوار معرض الكتاب للكتب المهمة

يعمل «سامح»، 45 سنة، في تعليم طريقة «برايل» بجمعية «نور البصيرة»، التي تعملها في صغره، هادفا إلى مساعدة صغار المكفوفين في القراءة والكتابة، وخلال تواجده في المعرض، لم يكتف بمسئوليته عن جناح الجمعية، بل يرشد شباب المكفوفين إلى الكتب المهمة، التى تثري عقولهم.

إلى جانب «سامح»، تجلس «شيماء محمد»، التي تعمل في الجمعية كمتخصص في تعليم المكفوفين فن البامبو، موضحة لـ«الوطن»: «جناجنا في معرض الكتاب مخصص، لكي يعرف الناس عملنا في صناعة البامبو، ويشاهدوا بأنفسهم طبيعة الأشكال التي نستخدمها من البامبو، وكلها حاجات أساسية تصلح للاستخدام الآدمي».

تعليم المكفوفين فن البامبو

رغم أن «شيماء» من المكفوفين، إلا أنها أكدت عدم قلقها من تعليم المبصرين والمكفوفين فن البامبو، إذ تقول: «قد يبدو للبعض أن تعليم المكفوفين صناعة أي شيء صعبة، لكن الحقيقة أن الصعوبة الحقيقية التى كانت تواجهني خلال تعليم الأشخاص فن البامبو وصناعته، كانت أكثر مع المبصرين، مقارنة بالمكفوفين، الذين لديهم بصيرة وإحساس عالي يساعدهم على التركيز خلال التعلم».

عن الكتب المطبوعة بطريقة برايل، توضح «شيماء» أنهم يعرضون كتب فى كل المجالات، بهدف تثقيف المكفوفين، لكن للمفارقة فإن المبصرين هم الأكثر إقبالا على شراء كتاب مبادئ برايل: «في الغالب يكون فضولا منهم، ورغبة في التعرف على كيفية التعامل به مع المكفوفين»