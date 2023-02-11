وكيل «إسكان النواب» ليوسف الحسيني: جولات رئيس الوزراء تعطي طاقات كبيرة للمصنعين

قال المهندس طارق شكري عضو مجلس النواب ووكيل لجنة الإسكان، إن جولة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بمدينة 6 أكتوبر لتفقَّد المراحل السكنية الثلاث؛ الأولى بمشروع «عاصمة الشمس Sun Capital» بمنطقة غرب القاهرة.

مرحلة الصناعة

وأضاف شكري، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «التاسعة»، المذاع على القناة الأولى، ويقدمه الإعلامي يوسف الحسيني على القناة الأولى المصرية، أن هناك شبابا واعدا يحتاج إلى الدعم النفسي والإداري، لافتا إلى أن جولات رئيس الوزراء يقدم من خلالها كل الدعم وتعطي طاقات كبيرة للمصنعين لأن المرحلة المقبلة هي مرحلة الصناعة.

ولفت إلى أن الرئيس السيسي أعلن دور الدولة وجهودها بالشراكة مع القطاع الخاص في دعم القطاع الخاص والانفتاح عليه، موضحا أن رئيس الوزراء تحدث عن أن ما تم سابقا من مشروعات كان بشأن البنية الأساسية.

دعم كبير من الدولة

وأكد أن الفترة المقبلة هي فترة القطاع الخاص، الذي يشهد دعما كبيرا من الدولة، لافتا إلى أن شركات القطاع الخاص مع الحكومة حققت أهدافا كبيرة، والحكومة تجني أرباحا كبيرة بالشراكة مع المتطور.