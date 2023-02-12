السكة الحديد تعلن متوسط تأخيرات القطارات اليوم

كشفت هيئة السكك الحديدية، عن متوسط تأخيرات قطارات السكك الحديدية على مختلف الخطوط كنتيجة لما يتم من أعمال تطوير، موضحة أنها حريصة على تطوير المنظومة بصفة مستمرة من خلال تطوير نظم الإشارات وإضافة أنواع جديدة من القطارات تواكب أحدث النظم العالمية.

متوسط تأخير القطارات اليوم الأحد

ترصد «الوطن» في التقرير التالي، متوسط تأخيرات القطارات اليوم:

- خط القاهرة – الإسكندرية: 30 دقيقة.

- خط القاهرة – أسيوط: 60 دقيقة.

- خط طنطا – المنصورة- دمياط: 45 دقيقة.

- خط قليوب – شبين القناطر- الزقازيق- المنصورة: 45 دقيقة.

- خط أسيوط – أسوان: 60 دقيقة.

- خط بنها – بورسعيد: 90 دقيقة.

تفاصيل مهمة عن محطة سكك حديد صعيد مصر

ونوهت هيئة السكك الحديدية، إلى أهمية إنشاء محطة سكك حديد صعيد مصر بجانب خدمة محطة قطارات مصر للسكك الحديدية برمسيس، مؤكدة أن كلاهما لخدمة المواطن المصري، وتم انشاء محطة مصر برمسيس عام 1854 وكان عدد سكان مصر وقتها 4 مليون مواطن بينما الآن يبلغ عدد سكان مصر 104 مليون نسمة.

وأكدت أن المحطة تسهل حركة تنقل المواطنين خاصة وأن مستخدمي السكك الحديدية حالياً يصل إلى 1.1 مليون راكب يومياً بالإضافة إلى وجود 10آلاف كم سكك حديدية حالياً.

محطة رمسيس لا تقبل التوسع حالياً

ونوهت إلى أنه سوف تزداد مع إنشاء الخطوط الجديدة وإزدواج الخطوط المفرده مقابل 400 كم سكك حديدية كانت تخدم سكك حديد مصر عام 1854 ، لذا تم التخطيط لبناء هذه المحطة خاصة وأن محطة رمسيس لا تقبل التوسع حالياً ولا يوجد إمكانية لزيادة عدد الأرصفة وتعاني من الإزدحام الشديد.