السكة الحديد: محطة صعيد مصر ثلاثة أضعاف رمسيس.. وخبير: تمثل قيمة مضافة

تُنفِّذ الدولة حالياً مشروع محطة سكك حديد صعيد مصر، وهي محطة ‏ذكية تبادلية عملاقة ذات طابع فرعوني وذات مستوى عالمي من الخدمات، وتقع هذه المحطة على مساحة 57 فدانا أي ثلاثة أضعاف محطة مصر برمسيس، بحسبما أعلنت عنه هيئة السكك الحديدية في منشور لها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

أبرز فوائد المشروع

للمحطة تأثيرات إيجابية مهمة، حددها الدكتور عبدالله أبوخضرة، خبير النقل والطرق، مؤكداً أنها قيمة مضافة لتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة وتقليل الكثافات الموجودة في محطة رمسيس، موضحاً أن وجود هذه المنطقة يخدم قطاع الوجه القبلي كاملاً، على أن تتفرغ محطة رمسيس لخدمة قطاع الوجه البحري.

تعمل محطة سكك حديد صعيد مصر، على تسهيل الخدمة للمواطنين، وتخفف الضغط في أماكن بها تكدسات وكثافات مرورية عالية، وفق ما رواه الدكتور عبدالله أبوخضرة لـ«الوطن»، مؤكدًا أنها تعتبر بمثابة تغيير من الأنشطة الموجودة في القاهرة، وهي نوع من أنواع تخفيف الأحمال المرورية على المحاور والطرق.

تعظيم الاستفادة من بدائل النقل المتمثل في السكة الحديد

تسهم المحطة في تغيير نشاط قاطني القاهرة وتوزع الرحلات نفسها على مختلف الخطوط، خاصة مع توجه الدولة حالياً لتعظيم الاستفادة من بدائل النقل المتمثل في السكة الحديد، ودليل ذلك إضافة أنواع مختلفة من القطارات آخرها قطار التالجو.

وفق خبير النقل والطرق، تلبي المحطة رغبات المجتمع وتستهدف شريحة كبيرة من المواطنين مالكي المركبات، بما يسهم في تقليل التلوث والازدحام، فضلاً عن الحفاظ على شبكة الطرق والمحاور الجديدة والمركبات نفسها.

محطة سكك حديد صعيد مصر بالجيزة في نقاط

- إجمالي مساحة المشروع يبلغ 239 ألف متر مربع تقريباً.

- يشمل المشروع مبنى المحطة الرئيسي على مساحة 31.000 متر مربع بإجمالي مساحة بنائية 112.000 متر مربع.

- ملحقات المحطة من مبانٍ خدمية وورش صيانة وأرصفة.

- تشمل خطوط سكك حديدية على مساحة 164.000 متر مربع.

- تشمل عمارات استثمارية على مساحة 44.000 متر مربع.

- تبلغ الطاقة الاستيعابية للركاب بالمحطة 250 ألف راكب يومياً.