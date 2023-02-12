رئيس «تربية القطن»: كفر الشيخ تتصدر عوائد الذهب الأبيض بـ7 مليارات جنيه

كشف الدكتور محمد أبو اليزيد رئيس قسم تربية القطن بوزارة الزراعة، ورئيس قسم تربية القطن ببحوث سخا، بمحافظة كفر الشيخ، أن محافظة كفر الشيخ، التي حظيت بزراعة ثلث إنتاج محصول القطن للعام المنقضي 2022 على مستوى محافظات الجمهورية، حققت إنتاجية كبيرة لكل فدان قطن.

عوائد الذهب الأبيض في كفر الشيخ

وأوضح «أبواليزيد»، في تصريح لـ«الوطن»، أن ما حققه المنزرع من محصول القطن في محافظة كفر الشيخ، لمساحة بلغت 107 آلاف فدان قطن طويل التيلة، والقطن فائق الطول بلغ عوائد ما جرى توريده نحو 7 مليارات جنيه، لافتا إلى أن متوسط سعر قنطار القطن طويل التيلة بواقع 6500 جنيها، وإنتاجية تقدر بنحو 11 قنطار قطن للفدان الواحد، وعلى مستوى ما حققه جني محصول القطن بلغ نحو 18 مليار و300 مليون جنيه.

توريد نحو مليون قنطار قطن

وأشار إلى أن ما جرى توريده من القطن في محافظة كفر الشيخ، بلغ نحو مليون و75 ألف قنطار قطن طويل التيلة والقطن فائق الطول، مشيرا إلى أن المساحة المنزرعة من القطن بالعام الماضي 2022 بمحافظات مصر، بلغت 317 ألف فدان قطن.