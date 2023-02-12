سقوط 3 صواريخ روسية «إس 300» على خاركيف الأوكرانية

كشف حاكم مدينة «خاركيف» الأوكرانية أوليه سينيهوبوف عن سقوط 3 صواريخ روسية «إس-300» على المقاطعة، مشيرا عبر «تليجرام»، إلى تضرر إحدى منشآت البنية التحتية، وفقا لما ذكرته وكالة انباء «سبوتنيك» الروسية.

وقالت كبر شركة خاصة لإنتاج الطاقة في أوكرانيا، «دي تي إي كيه»، إن 3 مناطق كبرى، فضلاً عن «كييف»، ستكون قادرة على تجنب انقطاع التيار الكهربائي، اليوم الأحد.

«موسكو»: ألمانيا وفرنسا منحت «كييف» الوقت لإعادة التسلح

وقالت صحيفة «التليجراف» البريطانية، في وقت سابق، إن مسؤولي الدفاع البريطانية، ناقشوا مع نظرائهم الأوكرانيين خططًا لإنتاج أسلحة بريطانية في أوكرانية، مضيفة إن إنتاج أسلحة ومركبات عسكرية بريطانية في أوكرانيا وفقًا لخطط من شأنها أن تعني تعميق علاقات «كييف» مع حلف شمال الأطلسي «الناتو»، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء«ريا نوفوستي» الروسية.

من جانبها، أشارت وزارة الخارجية الروسية، إلى أن ألمانيا وفرنسا منحوا الحكومة الأوكرانية من خلال اتفاقيات مينسك للتسوية في «دونباس»، الوقت لإعادة التسلح، مشيرة على لسان المتحدثة باسمها إلى أن «برلين» و«باريس» و«كييف» خدعوا المجتمع الدولي.

وأشارت زاخاروفا، إلى أن شعب أوكرانيا وقع ضحية لخداع «برلين» و«باريس» و«كييف»، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

المجر: «بودابست» تعتزم تقليل الاعتماد على النفط والغاز الروسيين

اقتصاديا، قالت رئيسة المجر كاتالين نوفاك، إن بلادها تعتزم تقليل الاعتماد على النفط والغاز الروسيين، مضيفة إن «بودابست» تتمسك بالتعاون مع «موسكو»، مبررة الأمر بأن الاقتصاد الروسي أحد الاقتصادات الحاسمة في العالم.

وأكدت نوفاك، ان المجر مجبرة على التفكير في كيفية تطور علاقاتها مع «موسكو» و«كييف» بعد انتهاء الأزمة الأوكرانية، مشيرة إلى «بودابست» لا تعتبر روسيا أهم شريك تجاري لها. لأن مصالحها الاقتصادية الرئيسية مرتبطة بشكل أساسي بـ«الاتحاد الأوروبي».