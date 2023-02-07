وزراء دفاع الناتو في بروكسل يبحثون تطورات أوكرانيا الأسبوع المقبل

يشارك الأمين العام لحلف شمال الأطلسي «ناتو» ينس ستولتنبرج، في اجتماع وزراء دفاع الناتو، المقرر أن يعقد خلال يومي 14 و15 فبراير الجاري، في مقر الناتو بالعاصمة البلجيكية بروكسل.

مؤتمر صحفي قبل 13 فبراير

وأوضح بيان أصدره الحلف، أن ستولتنبرج سيعقد مؤتمرا صحفيا قبل يوم من الاجتماع في 13 فبراير الحالي، ليقدم إحاطة للصحفيين، وممثلي وسائل الإعلام الذين يغطون الحدث، يعقبه في اليوم التالي، بيانه الأساسي الذي من المقرر أن يتناول أحدث تطورات الأوضاع على الأرض، فيما يتعلق بالتحرك الروسي ضد أوكرانيا.

لقاء مهم مع وزير دفاع أمريكا

ومن المتوقع أن يعقب ذلك اجتماع لمجموعة الاتصال الدفاعية الأوكرانية، وتصريحات افتتاحية عامة يلقيها وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستين.

كما سيعقد مجلس الحلف، جلسة لوزراء الدفاع مع وزير الدفاع الأوكراني أوليكسي ريزنيكوف، حيث يلقي فيها الأمين العام للناتو ملاحظات افتتاحية على الهواء مباشرة.

جلسة مهمة لوزاء دفاع الناتو

وفي يوم 15 فبراير يعقد مجلس الحلف جلسة لوزراء الدفاع مع المدعوين من فنلندا والسويد، حيث يلقي فيها ستولتبرج ملاحظاته على الهواء مباشرة، قبل أن يعقد مؤتمرا صحفيا ختاميا يوضح خلاله ما تم التوصل إليه من قرارات.