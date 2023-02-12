4 ملايين جنيه إيرادات فيلم «أنا لحبيبي» في 11 يوماً

استطاع الفنان كريم فهمي أنَّ يحقق نجاحًا بفيلمه الجديد «أنا لحبيبي»، الذي يعرض بدور العرض حالياً، إذ احتل المرتبة الثالثة بين الأفلام المنافسة الأخرى بدور السينما.

وقال الموزع السينمائي محمود الدفراوي لـ«الوطن»، 379 ألف جنيه أمس بدور العرض، وتخطت إيرادات الفيلم 4 ملايين جنيه، في 11 يومًا من عرضه، إذ أن العمل يدور في إطار رومانسي.

أبطال الفيلم

جمع المخرج هادى الباجوري عددًا من أبطال فيلم «أنا لحبيبي»، منهم كريم فهمي وياسمين رئيس، وأبرزهم سوسن بدر، ومحمد الشرنوبي، وأحمد حاتم، تأليف محمود زهران.

قصة فيلم «أنا لحبيبي»

في إطار رومانسي اجتماعي، قد انطلق عرض الفيلم مع بداية فبراير المعروف بشهر بالحب بالتزامن مع احتفالات الفالنتين، وتدور أحداث فيلم «أنا لحبيبي» في إطار رومانسي ملئ بالتشويق، من خلال شخصية «شادي» وهو كاتب روائي يقوم بدوره كريم فهمي، و«ليلى» والتي تجسد دورها ياسمين رئيس، ويلتقيان صدفة في القطار المتجه إلى الأقصر وأسوان، ويتجاذبان أطراف الحديث، ليقع الكاتب في غرام ليلى.