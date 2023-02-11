فيلم «أنا لحبيبي» يكسر حاجز نصف مليون جنيه في السينما يوم الجمعة

حقق فيلم «أنا لحبيبي» بطولة ياسمين رئيس وكريم فهمي، إيرادات تقدر بـ 544 ألفًا و981 جنيها، وذلك في شباك تذاكر السينما أمس الجمعة، ليتصدر قائمة الإيرادات وذلك حسب تصريحات الموزع السينمائي محمود الدفراوي لـ«الوطن».

أبطال الفيلم

فيلم أنا لحبيبي، يضم عددًا من النجوم بخلاف كريم فهمي وياسمين رئيس، أبرزهم سوسن بدر، محمد الشرنوبي، أحمد حاتم، تأليف محمود زهران، إخراج هادي الباجوري، وحضر العرض الخاص للفيلم الذي انطلق عرضه بالسينما مع بداية فبراير المعروف بشهر بالحب بالتزامن مع احتفالات الفالانتين، عددًا من الفنانين أبرزهم حسن الرداد، أشرف عبدالباقي، هشام ماجد، أكرم حسني.

قصة الفيلم

وتدور أحداث فيلم أنا لحبيبي في إطار رومانسي ملئ بالتشويق، من خلال شخصية شادي وهو كاتب روائي يقوم بدوره كريم فهمي، وليلى والتي تجسد دورها ياسمين رئيس، ويلتقيان صدفة في القطار المتجه إلى الأقصر وأسوان، ويتجاذبان أطراف الحديث، ليقع الكاتب في غرام ليلى.

رومانسية وتشويق

تتصاعد الأحداث طوال عرض مدة الفيلم، ويظهر محمد الشرنوبي وأحمد حاتم في حياة ليلى، فيما ترفض والدتها زواجها من الكاتب الشاب، حتى يتفاجأ المشاهد بأن هناك أمرًا خطيرًا لا يتم الكشف عنه إلا بنهاية الفيلم، الذي تم الاستعانة فيه بأغاني السيدة فيروز.