654 ألف جنيه إيرادات فيلم أنا لحبيبي لياسمين رئيس في السينما أمس

حقق فيلم أنا لحبيبي، إيرادات تجاوزت نصف مليون جنيه في شباك تذاكر السينما أمس الجمعة، بإجمالي 654 ألفا و688 جنيها، ليواصل المنافسة في قائمة الإيرادات منذ انطلاق عرضه في السينما مع بداية شهر فبراير الجاري، حسب تصريحات الموزع السينمائي محمود الدفراوي.

أبطال فيلم أنا لحبيبي

فيلم أنا لحبيبي بطولة ياسمين رئيس، كريم فهمي، أحمد حاتم، محمد الشرنوبي، سوسن بدر، تأليف محمود زهران، إخراج هادي الباجوري، وجرى تنظيم عرض خاص للفيلم حضره عدد كبير من نجوم الفن أبرزهم أكرم حسني، هشام ماجد، أشرف عبد الباقي، علي ربيع، مصطفى خاطر، بخلاف أبطال العمل.

قصة الفيلم

تدور أحداث فيلم أنا لحبيبي في إطار رومانسي، حول كاتب روائي يدعى شادي، يلتقي بفتاة اسمها ليلى، في أحد القطارات ويقع في غرامها من النظرة الأولى، وتنشأ قصة حب بينهما، ولكن تواجههما بعض الصعاب تتعلق برفض والدة ليلى هذه الزيجة، وتتصاعد الأحداث في إطار رومانسي مليء بالتشويق، حتى الكشف عن مفاجأة في نهاية الفيلم.

وفي تصريحات سابقة لـ«الوطن» عبرّت ياسمين رئيس، عن سعادتها بردود الفعل التي تستقبلها عن الفيلم، و«الكيميا» التي تجمعها وكريم فهمي، وهو ما شعر به الجمهور وأشاد به.