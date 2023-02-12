خبير دواجن يحذر المربين من نزلات برد تصيب الكتاكيت.. ويكشف طرق العلاج

حذر المهندس محمد الشيخ، خبير تربية الدواجن، من نزلات البرد التى قد يتعرض لها القطيع خلال الأيام الحالة، خصوصا مع تراجع درجات الحرارة بشكل كبير، ما قد يؤدي ذلك إلى موت الكتكوت في حالة تعرضه لنزلات البرد الحالية.

وأضاف الشيخ لـ«الوطن»، أن الكتاكيت حديثة التفريخ من الممكن أن تتعرض لتيارات هوائية باردة خاصة في الشتاء، وذلك أثناء نقلها بوسائل النقل غير المكيفة لمدة طويلة، مشيرا إلى أن أبرز أسباب نزلات البرد تتلخص في تعرض الكتاكيت أثناء النقل للتيارات الهوائية الباردة، وعدم ضبط درجات الحرارة في البيئات الناقلة على (27-30 مْ)، وعدم سرعة نقل الكتاكيت من مصادر إنتاجها (المفرخات) إلى عنابر التربية.

أعراض الإصابة بالبرد وكيفية العلاج

وأشار خبير تربية الدواجن إلى أن أعراض نزلات البرد التي يُصاب بها الكتكوت هي حالة من الخمول وقلة النشاط عن المعتاد، انسداد فتحة المجمع في نسبة كبيرة من الكتاكيت، ما يؤدي ذلك إلى اختناق الكتكوت وعدم قدرته على التنفس، مشيرا إلى أن العلاج في هذه الحالة هو إضافة المضاد الحيوي لمدة (3-5) أيام المناسب للحالة مع المياه، بالإضافة إلى أن هذه الجرعة يجب أن تكون من خلال الطبيب المتابع لمزرعتك، مشيرا إلى أنه يجب على المربين عدم إغفال الفيتامينات وإعطائها للقطيع لمدة ثلاثة أيام لمساعدة الكتكوت في التغلب على نزلة البرد القاتلة التي قد يتعرض لها.

استقرار سعر الكتكوت

وطالب «الشيخ» المربين، بضرورة نقل الكتكوت حديثة التفريخ في سيارات معدة لذلك وضبط درجات الحرارة اللازمة لها، حتى لا تتعرض لنزلات برد قاتلة، ما يؤدي ذلك إلى خسائر كبيرة للمربين، مشيرا إلى أن الفترة الحالية تشهد استقرارا في أسعار الكتاكيت، ما ينعكس على أسعار الدواجن خلال الفترة المقبلة.