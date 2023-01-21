عاجل.. سعر الكتكوت اليوم السبت.. البلدي تراجع إلى 6 جنيهات

أعنلت البورصة الرئيسية اليوم السبت سعر الكتكوت الأبيض والساسو والروزي والبلدي، وكذلك أسعار البط بمختلف أنواعه وأشارت البورصة في إعلانها إلى أن التباين في الأسعار بين الشركات يعود إلى عوامل الحجم والعمر والوزن وجودة المنتج، إلا أن الأسعار تراجعت بمقدار يصل إلى 3 جنيهات عن الأسعار المعلنة الأسبوع الماضي.

سعرالكتكوت اليوم السبت البلدي 6 جنيهات

وفقاً لإعلان البورصة الرئيسية للدواجن تتراوح سعرالكتكوت الأبيض بين 11,75 إلى 12 جنيها، فيما جاء سعر الكتكوت الساسو بين 8,25 إلى 8,50 جنيه وتراوح سعر الكتكوت البلدي بين 6 إلى 6,5 جنيه فيما تراوح سعر الكتكوت الروزي بين 6 إلى 6,25 جنيه وتراوح سعر الكتكوت البلدي الحر عمر يوم 6 إلى 7,50 جنيها.

أسعار البط اليوم المولار 40 جنيهاً

وبحسب إعلان بورصة الدواجن فقد تراوح سعر كتكوت البط الفرنساوي عمر يوم بين 12,50 إلى 13 جنيها، كتكوت البط المسكوفي عمر يوم من 20 إلى 21 جنيهاً أما كتكوت البط المولار عمر يوم فتراوح بين 19 إلى 20 جنيها.

أما لحم البط الفرنساوي فتراوح بين 35 إلى 36 جنيهاً ولحم البط المسكوفي تراوح بين 55 إلى 56 جنيهاً ولحم البط المولار تراوح بين 40 إلى 41 جنيهاً للكيلو.

سعركتكوت الرومي الأسمر عمر يوم تراوح بين 9 إلى 10 جنيهات.