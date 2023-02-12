«تضحيات الشرطة» في أول حصص الترم الثاني بالمدارس.. ولجان لمتابعة الحضور والغياب

انطلق أول أيام الفصل الدراسي الثاني 2023، في محافظات «القاهرة، والجيزة، والإسكندرية، والقليوبية، والشرقية، والغربية، والمنوفية، ودمياط، وبورسعيد، والسويس، والبحر الأحمر، والوادي الجديد، وجنوب سيناء، ومطروح»، وسط إجراءات احترازية ووقائية لحماية الطلاب والمعلمين من فيروس كورونا والأمراض التنفسية، وتحقيق التباعد بين الطلاب.

دور تضحيات الشرطة لتحقيق الأمن والاستقرار بالبلاد

وبدأت الحصة الأولى في المدارس، بالحديث عن دور تضحيات الشرطة لتحقيق الأمن والاستقرار بالبلاد، وفقا لتعليمات الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

وأكدت المديريات التعليمية، تفعيل غرف العمليات في المديريات التعليمية، لمتابعة سير الدراسة في الفصل الدراسي الثاني، ورصد وحل المشكلات التي تعيق العملية التعليمية، مشيرا إلى أنّ هناك تعليمات بالمتابعة الدورية من خلال لجان لزيارة المدارس للتأكد من انضباط الدراسة دون أي مشكلات.

تكليفات رسمية للمدارس بمتابعة غياب الطلاب

وأضافت المديريات التعليمية، أنّ هناك تكليفات رسمية للمدارس بمتابعة غياب الطلاب من اليوم الأول للفصل الدراسي الثاني، واتخاذ الإجراءات العقابية ضد متجاوزي الغياب، مؤكدا تسجيل الغياب والحضور إلكترونيا.

وشددت المديريات التعليمية، على ترديد النشيد الوطني وتحية العلم في المدارس أثناء طابور الصباح، وإجراء متابعة دورية في المدارس للتأكد من سير الدراسة بالفصل الدراسي الثاني، وتنفيذ التعليمات والتأكد من تسليم الكتب الدراسية للطلاب.