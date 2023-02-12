انتظام الدراسة في أول أيام الفصل الدراسي الثاني بالوادي الجديد

انطلق الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2023، اليوم الأحد، في محافظة الوادي الجديد، حيث استقبلت 472 مدرسة بالمحافظة نحو 70 ألف طالب وطالبة في أول أيام التيرم الثاني.

توفير بيئة تعليمية ملائمة لطلاب المدارس

وقال وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الوادي الجديد المهندس سيد عبد العزيز، في بيان صحفي، إن مدارس المحافظة بإداراتها التعليمية الـ5 انتهت من كافة التجهيزات الخاصة بانطلاق الفصل الدراسي الثاني، حيث تم توفير كافة احتياجات الطلاب للتأكيد على توفير بيئة تعليمية جيدة، وفي جولة ميدانية لعدد من المدارس بالمحافظة تم التأكد من سير العملية التعليمية مع ضمان الانضباط وانتظام المتابعة الميدانية بجميع المدارس والوقوف على تحفيز الإيجابيات وتدارك السلبيات لإيجاد حلول عاجلة وسريعة لها.

متابعة سير العملية التعليمية

وأضاف وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، أنه تم تجهيز غرفة عمليات بالمديرية لتلقي أي شكاوى قد تحدث خلال سير أول يوم في الفصل الدراسي الثاني، حيث تم الاجتماع مع قيادات التعليم بالمحافظة وتم وضع خطة للعمل والوقوف على آخر المستجدات والانتهاء من أعمال الصيانة البسيطة وتجميل وتزيين المدارس.

كما جرى تشكيل لجان للمتابعات الميدانية داخل المدارس خلال الفصل الدراسي الثاني والتأكيد على انضباط سير العملية التعليمية والتزام الجميع بالمهام المكلفين بها، وحال وجود أي مشكلات يجرى تذليلها على الفور.

وجه بضرورة متابعة الغياب اليومي للطلاب مع توفير بيئة تعليمية مناسبة جاذبة للطلاب للاستفادة العلمية وتفعيل الأنشطة التربوية المختلفة واكتشاف الطلاب الموهوبين والعمل على صقل وتنمية مهاراتهم، موجها خالص التهنئة للعاملين بقطاع تعليم المحافظة والطلاب وأولياء الأمور بالفصل الدراسي الثاني.