2294 مدرسة تستقبل الطلبة في أول أيام الفصل الدراسي الثاني بكفر الشيخ

انتظمت الدراسة في 2294 مدرسة بمحافظة كفر الشيخ، اليوم الأحد، في أول أيام الفصل الدراسي الثاني، واستقبلت المدارس 813 ألفاً و323 طالباً وطالبة، كما تم تسليم الكتب الدراسية للطلاب، بمتابعة محمد عبد الله، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة.

بدء الدراسة في 256 مدرسة أمس

وكانت انطلقت الدراسة أمس السبت، في 256 مدرسة بكفر الشيخ، بين «تعليم أساسي، وتعليم فني»، واستقبلت 244 ألفاً و42 طالباً وطالبة، في أول يوم دراسي بالفصل الدراسي الثاني.

استمرار تفعيل الإجراءات الاحترازية

وكان اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، قد شدّد في وقت سابق، على استمرار تفعيل الإجراءات الاحترازية، والانتهاء من إعداد الجداول، وتوزيع الأدوار والمهام الإشرافية، وتنفيذ خطة متابعة ميدانية لكافة المدارس، من خلال توجيه فرق عمل من الإدارات المعنية بالمحافظة والوحدات المحلية لمتابعة سير العملية التعليمية، وإعداد تقارير بملاحظات ونتائج الزيارات للعمل على تلافيها، وتوفير الحلول لها، والتأكيد على نظافة المدارس، ودورات المياه، حفاظاً على صحة الطلاب، والإشراف اليومي، إلى جانب متابعة عملية استلام الكتب.