أعداد ضحايا زلزال تركيا تقترب من 25 ألفا.. واستمرار رفع الأنقاض

ارتفع أعداد الضحايا من زلزال تركيا ليقترب من 25 ألف مع استمرار عمليات رفع الأنقاض التي بدأت، الاثنين الماضي، بحسب قناة العربية الإخبارية.

ووقع زلزال شديد، الاثنين الماضي، في تركيا وسوريا كانت شدته 7.8 ريختر على مقياس الزلازل وسط انهيار البنية التحتية في تركيا وسوريا حيث انهارت المستشفيات، ما صعّب أزمة إخراج الأفراد من تحت الأنقاض.

وتعمل قوات الحماية المدنية في تركيا وسوريا على إخراج الأشخاص من تحت الأنقاض وسط ظهور أطفال ظلوا لمدة 4 أيام تحت الأنقاض وسط مشاهد مؤثرة، وعمدت الأمم المتحدة إلى الطلب من مختلف الدول مساعدة سوريا وتركيا مع تعليق بعض العقوبات الجزئية على سوريا.

بدوره خرج بابا الفاتيكان، البابا فرنسيس، طالبًا بنتحية الخلافات جانبا مع إعلان التضامن والتآخي الإنساني في ظل هذه الأزمات وسط طلب منه بإنهاء الصراعات.