الكلبة «سيلا» تنقذ 12 شخصا بزلزال تركيا.. وتواصل البحث بـ«رجل مكسورة» «فيديو وصور»

تواصل فرق الإنقاذ عمليات البحث عن ناجين من تحت أنقاض المباني المدمرة جراء الزلزال المدمر الذي تعرضت له تركيا وسوريا، فجر يوم الإثنين الماضي.

وكان زلزال تركيا المدمر، أسفر عن مصرع 24 ألفا و617 ضحية، وفقا لما أعلنه نائب الرئيس التركيه فؤاد أقطاي، الذي أكد أن السلطات في «أنقرة» اتخذت تدابير لمواجهة احتمالات انتشار الأوبئة.

بصيص من الأمل

وفي قلب الكارثة التي تشهدها تركيا من مصرع الآلاف ودمار المباني، ظهر بصيص من الأمل متمثل في كلبة مدربة تسمى «سيلا»، ساهمت في إنقاذ 12 شخصًا من تحت الأنقاض في ولاية «ملاطية» التركية.

Enkaz altındakileri patisiyle koymuş gibi buluyor... Malatya'da 10 kişinin kurtarılmasını sağladı. Ama bu arada Sıla'nın patileri de yaralanmış... Mehmetçikle omuz omuza çalışıyor... pic.twitter.com/eQhT0gw6Sk — Bir İzmir Hayali (@fotoizmir) February 10, 2023

ونشرت وسائل إعلام، صورا للكلبة المدربة «سيلا»، التي ساهمت في إنقاذ 12 شخصا في «ملاطية»، فيما أظهرت مقاطع فيديو عبر موقع التدوينات القصيرة «تويتر»، للكلبة مكسورة القدم أثناء محاولة إنقاذ فتاة صغير، وفقا لما ذكرته شبكة«سي إن إن».

O bir köpek,Sıla.



Hani şu türüne düşmanlık yaptığınız “köpek”



Küçük bir kız çocuğunu kurtarmaya çalışırken patileri paramparça oldu.

Hala enkaza bakıyor çalışmak istiyor,can kurtarmak istiyor.#depremzede #candostları #DEPREMOLDU



pic.twitter.com/kY5xlBK96z — Mavi ???????? (@darkbluechild) February 10, 2023

منظمة «الصحة العالمية» تطلق نداء عاجلا لجمع 42.8 مليون دولار

وفي وقت سابق، أطلقت منظمة «الصحة العالمية» نداء عاجلاً لجمع 42.8 مليون دولار لمساعدتها في تلبية الاحتياجات الصحية الطارئة والكبرى عىل خلفية الزلزل المدمر الذي تعرضت له تركيا وسوريا فجر يوم الاثنين الماضي.