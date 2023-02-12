هزة أرضية بقوة 3.1 ريختر تضرب وسط تركيا

كشف مركز «رصد الزلازل الأورومتوسطي»، عن أن هزة أرضية على عمق كيلومترين، ضربت بقوة 3.1 درجة على مقياس ريختر وسط تركيا.

قالت قناة «العربية» الإخبارية، إن المباني المتصدعة في «أدي يمان» جنوب شرق تركيا مهددة بالانهيار مع توالي الهزات الارتدادية على خلفية الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد وسوريا ، فجر يوم الإثنين الماضي.

وأشارت «العربية»، إلى دمار نصف المباني في مدينة «إصلاحية» بـ«جازي عنتاب» جنوب البلاد.

انتشال رضيع من تحت الأنقاض في أنطاكيا

بدورها، نجحت فرق الإنقاذ التركية في انتشال رضيع «7 أشهر» يدعى حمزة من تحت الأنقاض في منطقة أنطاكيا بـ «هطاي» الولاية الواقعة جنوبي البلاد، بعد 140 ساعة على الزلزال، كما أنقذت السلطات، طفل «15 عاما» من تحت الأنقاض في الولاية ذاتها بعد مرور 132 ساعة على الزلزال.

وأنقذ فريق من قرجيزستان في إنقاذ شابة تركية من تحت الأنقاض في ولاية «قهرمان مرعش» بعد مضي 135 ساعة على الزلزال المدمر، فيما انتشلت السلطات زوجين مسنين في الولاية ذاتها بعد مرور نحو 140 ساعة تحت الأنقاض.

هبوط 61 طائرة مساعدات في المطارت السورية

تقدمت 21 دولة بطلب هبوط طائراتها بالمساعدات الإنسانية في مطارات سوريا، فيما وافقت السلطات السورية، أمس السبت، على طلبات السعودية وقبرص والسودان وبيلاروس، وأشار مدير «الطيران المدني» السوري باسم منصور، إلى أن عدد الطائرات التي حملت المساعدات، وهبطت في المطارات وصل حتى الآن إلى 61 طائرة.

من جانبه، قال نائب رئيس «مركز المصالحة السوري»، أوليج إيجوروف، إن العسكريين الروس يواصلون المشاركة في عمليات الإنقاذ ورفع الأنقاض في 3 محافظات سورية: «حلب-اللاذقية-حماة»، مضيفا إن السلطات السورية فتحت معابر إنسانية مع مناطق بمحافظة «إدلب» شمال سوريا، لتقديم المساعدات للمدنيين على خلفية الزلزال المدمر.