ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال المدمر إلى 24 ألفا و617 شخصا في تركيا

أعلن فؤاد أقطاي نائب الرئيس التركي عن ارتفاع عدد ضحايا الزلزال إلى 24 ألفا و617 ضحية، مؤكدًا أن بلاده تتخذ التدابير اللازمة لمواجهة احتمالات انتشار الأوبئة، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

وكان ‏وزير الصحة التركي، أشار في وقت سابق، إلى ارتفاع حصيلة الوفيات جراء الزلزال المدمر جنوبي البلاد إلى 22 ألف و327 شخصا، وفقا لما ذكرته شبكة«سكاي نيوز» الإخبارية.

نائب الرئيس التركي: لن نفقد الأمل حتى آخر لحظة

وأشار أقطاي، إلى استمرار عمليات البحث والإنقاذ مستمرة، موضحا أن السلطات في بلاده لن تفقد الأمل حتى آخر لحظة.

من جانبها، قالت وسائل إعلام، إن ‏نحو 30 ألف شخص لقوا مصرعهم جراء الزلزال المدمر في تركيا وسوريا.

بدورها، ‏تمكنت فرق الإنقاذ من انتشال طفلة على قيد الحياة من تحت الأنقاض بعد 132 ساعة على وقوع ‎زلزال تركيا المدمر بولاية «جازي عنتاب» جنوبي البلاد.

ومساء أمس السبت، نجحت فرق إطفاء تركية في إنقاذ رضيع «7 أشهر» من تحت الأنقاض في ولاية هطاي بعد مضي 140 ساعة على الزلزال المدمر، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية.

إنقاذ 3 أشخاص من تحت الأنقاض في «قهرمان مرعش»

وأنقذت فرق الإغاثة والنجدة أسرة تركية، من 3 أشخاص من تحت الأنقاض بعد مضي 138 ساعة على وقوع زلزال المدمر، في «قهرمان مرعش» جنوبي تركيا

من جانبها، أجلت السفارة العراقية في «أنقرة»، 51 مواطنا عراقيا من مدينة «أضنة» إلى مركز الإيواء في العاصمة التركية، وفقا لما ذكرته وكالة انباء «سبوتنيك» الروسية.