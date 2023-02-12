«سلامة الغذاء»: 127 زيارة لمصانع الأغذية في 23 محافظة

شارك الدكتور طارق الهوبي، رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، في افتتاح المرحلة الثانية من المدينة الصناعية «سايلو فودز» بمدينة السادات، في حضور الرئيس عبدالفتاح السيسي.

استراتجية الهيئة القومية لسلامة الغذاء

واستعرض الهوبي الاستراتيجية الأولى للهيئة عن الفترة ما بين 2023 إلى 2026 والتي تهدف إلى تعزيز التخطيط والتنفيذ المحكم للبرامج والنظم الرقابية على الأغذية من خلال مواكبة التحول الرقمي للخدمات الداعمة للنظام الرقابي، وتعزيز منظومة التحاليل من خلال الربط الإلكتروني لضمان فعالية العمليات ودقة موثوقية النتائج الداعمة لاتخاذ القرارات.

وأكد رئيس الهيئة، أهمية الشراكة الفعالة مع قطاع الصناعات الغذائية، وهو ما تمثل في التواصل المتكامل مع مجمع مصانع «سايلو فودز»، من خلال مد جسور الثقة والتعاون ونقل الخبرات العلمية والبحثية وتقديم المشورة والدعم الفني من خلال الزيارات الميدانية المعلنة وغير المعلنة؛ لتطبيق أعلى معايير السلامة، وهو ما أدى إلى استيفاء المرحلة الأولى والتي ضمت المطاحن ومصانع البسكويت بأنواعه والمخبوزات والمكرونة لاشتراطات الهيئة المطلوبة وإدراجها بالقائمة البيضاء، لافتا إلى اعتماد الهيئة مصانع المرحلة الثانية، والتي تشمل مصانع الألبان والأجبان والحلوى والطحينة وحدة تحميص الفول السوداني، وخط البسكويت المغطى والصب.

منظومة تغذية صحية لطلاب المدارس

وأشار إلى أنه في إطار تنفيذ منظومة تغذية مدرسية متكاملة وآمنة وصحية، يتم التعاون بين الهيئة ومصانع «سايلو فودز» للصناعات الغذائية ومصانع القطاع الخاصة الأخرى من خلال مجموعة العمل المشكلة من رئاسة الوزارء، بشأن معاينة وإقرار المواصفات الفنية لعدد 57 موقع بناء مخصصا لإنشاء مخازن متطورة لمنظومة التغذية المدرسية في 15 محافظة من إجمالي 94 موقعا، طبقا لاشتراطات الهيئة القومية لسلامة الغذاء.

مجهودات الادارة العامة للرقابة

وفيما يخص أنشطة الإدارة العامة للرقابة على المصانع، بلغ عدد المأموريات الرقابية لمصانع الأغذية 127 زيارة فحص في 23 محافظة، كما تم عقد 131 اجتماعا عن بعد للرد على استفسارات المصانع ومتابعة إتمام الإجراءات التصحيحية، كما بلغ عدد المصانع المسجلة بالهيئة القومية لسلامة الغذاء خلال الأسبوع الماضي 6 مصانع، هذا وقد تم استيفاء مصنعين لاشتراطات الهيئة وجارٍ إدراجهما ضمن القائمة البيضاء.

كذلك تم إصدار شهادة التوريد الخاصة بتوريد الوجبات المدرسية، و التي تحتوي على 40 نشاطا لمصانع الأغذية «بسكويت سادة، وبسكويت محشو عجوة، وبسكويت ويفر، وخبز، و حلاوة طحينية، و مربى، وجبن مثلثات». كما قام مفتشي إدارة المصانع بالتعاون مع هيئة الرقابة الإدارية بالمرور على عدد 35 مصنعاً « 18 مصنع بمحافظة الغربية – 17 مصنع بمحافظة القليوبية».

وفيما يتعلق بالإدارة العامة للرقابة على الأسماك ومنتجات الأحياء المائية، فقد تم نشر تحديث القائمة البيضاء الخاصة بمنشآت تداول الأسماك ومنتجات الأحياء المائية والتي شملت مصانع الأسماك ومراكب الصيد وسفن الصيد، وموردين الأسماك، وكذلك وحدات التجهيز بالمزارع السمكية.

المنشات التي اخذت كافة التراخيص

كما تم تنظيم زيارات فحص بالتنسيق مع وزارة السياحة بمحافظة الأقصر شملت 3 مطاعم و4 فنادق، فيما بلغ عدد المنشآت التي استوفت اشتراطات التراخيص وفقاً لقائمة الفحص 6 مطاعم و14 فندقاً .وفيما يخص إدارة الرقابة على محطات ومراكز التعبئة، فقد بلغ عدد زيارت الفحص 9 زيارات، بواقع 6 زيارات معلنة و 3 زيارات غير معلنة شملت محطات الفرز والتعبئة ومراكز التعبئة والمورد الأولي للحاصلات الزراعية. هذا وقد بلغ عدد المنشآت التي سجلت بالهيئة 7 منشآت « 2 محطة تعبئة – 2 مورد أولي – 3 مراكز تعبئة »، كما تم إدارج 7 محطات تعبئة بالقائمة البيضاء . وفي إطار حرص الهيئة القومية لسلامة الغذاء على الارتقاء بالعنصر البشري وإدراكها لأهمية التدريب باعتباره أحد العناصر المهمة في تطوير موارد الهيئة البشرية، تنظم حاليا إدارة التدريب بالهيئة ورشة عمل خلال الفترة من 5 – 15 فبراير الجاري لمفتشي إدارة الرقابة على محطات ومراكز التعبئة لتعزيز قدرات مفتشي الإدارة من خلال تدريب نظري وعملي وزيارات ميدانية مع خبراء أجانب، لنقل الخبرات وتحديث آليات المراجعة وإجراءات الفحص على محطات ومراكز تعبئة الخضر والفاكهة.

وتم التنسيق بين الهيئة القومية لسلامة الغذاء ووزارة التموين والتجارة الداخلية لتشكيل فرق مشتركة للمشاركة في حملات مراقبة ومتابعة أسعار السلع الاستراتيجية بالمشاركة مع إدارة الشكاوى الغذائية، وبلغ عدد الحملات التي تم شنها الأسبوع الماضي 68 حملة، وعدد المنشآت التي تم زيارتها 417 منشأة.

الرقابة على السلاسل التجارية

وفيما يتعلق بأنشطة إدارة الرقابة على السلاسل التجارية خلال الأسبوع الماضي، فقد تم القيام بعدد 46 مأمورية رقابية لفروع منشآت السلاسل التجارية للتأكد من استيفاء هذه المنشآت لاشتراطات سلامة الغذاء، كذلك التأكد من إعلان المنشآت عن الأسعار والالتزام بالسعر المعلن وبيع الأرز بالسعر الرسمي، وعدم حجب السلع عن المستهلك، وذلك بمحافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية والدقهلية، الإسماعيلية، وبني سويف، كما تم المرور على معارض أهلا رمضان بالعديد من المحافظات للتأكد من التزام العارضين بمعايير واشتراطات سلامة الغذاء للأغذية المعروضة. وبلغ عدد المنشآت التي سجلت لدى إدارة الرقابة على السلاسل التجارية خلال الأسبوع الماضي 1128 فرعا لعدد 42 سلسلة تجارية.

وقامت إدارة وحدات الطعام المتنقلة بعمل 27 مأمورية فحص على وحدات الطعام وتسجيل 3 وحدات طعام متنقلة لدى الهيئة القومية لسلامة الغذاء. وفيما يخص الإدارة العامة للصادرات، فقد بلغ عدد الرسائل المصدرة 4272 رسالة بإجمالي 166113 طن.أما بالنسبة للإدارة العامة للواردات الغذائية، فقد بلغ إجمالي عدد الرسائل الواردة 1107 رسالة بإجمالي 113236 طن، حيث بلغ عدد الرسائل المطابقة 1068 رسالة في حين تم رفض 39 رسالة.

وقامت إدارة الرقابة على المنشآت التخزينية بـ74 مأمورية رقابية للمواقع الجديدة الخاصة بمخازن التغذية المدرسية، وتم التعاون مع وزارة التنمية المحلية ووزارة البيئة وعدد من المحافظات على مستوى الجمهورية، وأيضاً جهاز مشروعات الخدمة الوطنية وشركة فودنيشين لعقد لجان للمرور ومعاينة وتقييم المواقع لتحديد مدى صلاحيتها لإقامة مخازن عليها، وفيما يخص إدارة الشكاوى بالهيئة.

عدد الشكاوى حتى الآن

فقد بلغ إجمالي عدد الشكاوى الواردة للهيئة 84 شكوى، والمقدمة إلى الهيئة من جهات استقبال الشكاوى المختلفة «البوابة الالكترونية لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة - مجلس الوزراء» – جهاز حماية المستهلك، هذا بالإضافة إلى الشكاوى المقدمة مباشرة إلى الهيئة، وتم الانتهاء من 64 شكوى، وجاري فحص 20 شكوى . كما قام فريق فحص الشكاوى بالهيئة بشن حملات على 15 فرع لأحد المطاعم الشهيرة وثبت وجود بعض المخالفات التي تم اتخاذ الإجراءات التصحيحية حيالها وقت الفحص.