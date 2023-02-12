محافظ القليوبية يتفقد المحطة الوسيطة بحي شرق شبرا الخيمة

أكد عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، حرص المحافظة على الارتقاء بمنظومة النظافة من خلال إنشاء المحطات الوسيطة التي تسهم بشكل كبير في القضاء على تراكمات القمامة بالشوارع لحين نقلها إلى المدافن العمومية، حيث تسعى المحافظة لإنشاء محطات وسيطة لجمع القمامة تغطي جميع مدن المحافظة بمدينة بنها على مساحة 9.5 فدان، لتخدم مدن بنها وكفر شكر، وإنشاء محطة وسيطة لجمع القمامة بالخانكة على مساحة 3.5 فدان لتخدم مدينة الخانكة للقضاء على مشكلة القمامة، وإنشاء محطة وسيطة على مساحة 4.5 فدان لتخدم مدينتي القناطر الخيرية وقليوب، بالإضافة إلى توسعة المحطة الوسيطة بحي شرق شبرا الخيمة لاستيعاب أكبر قدر من المتولد من القمامة بشبرا الخيمة.

المحطة الوسيطة لجمع القمامة بمنطقة القطاوي

جاء ذلك خلال الجولة التي قام بها محافظ القليوبية لتفقد المحطة الوسيطة لجمع القمامة بمنطقة القطاوي بحي شرق شبرا الخيمة، لمتابعة رفع تراكمات القمامة المتولدة من حي غرب وشرق شبرا الخيمة، تمهيدا لنقلها إلى مدفن العبور، بالإضافة إلى الوقوف على حالة المعدات الموجودة بالمحطة، وتقع المحطة على مساحة 2 فدان بتكلفة 25,5 مليون جنيه تقريبا، وتستوعب 2500 متر مكعب يوميا من القمامة.

تطوير أداء العمل بمحطة القطاوي

وخلال الجولة وجه المحافظ بدراسة لتطوير أداء العمل بمحطة القطاوي، والعمل على زيادة الطاقة الاستيعابية للمحطة، لتصل إلى 5 آلاف متر للمساهمة في حل مشكلة القمامة بمدينة شبرا الخيمة، كما وجه أيضا بالاهتمام بالمعدات الموجودة بالمحطة والعمل على صيانتها بشكل دوري ورفع القمامة أولا بأول حتى لا تتراكم وتحتاج إلى جهد أكبر ودعم من المدن المجاورة.