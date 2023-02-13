الجنايات تستكمل إعادة إجراءات محاكمة متهم في قضية «أحداث أطفيح»

تستكمل الدائرة الثانية إرهاب، بمحكمة جنايات أمن الدولة العليا، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، اليوم، جلسة إعادة إجراءات محاكمة متهم في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«أحداث أطفيح».

تأجيل للمرافعة

وكانت هيئة المحكمة قد أجلت الجلسة الماضية، إلى جلسة اليوم الاثنين 13 فبراير، للمرافعة، وتُعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد حماد، وعضوية المستشارين محمد عمار، والدكتور علي عمارة، وأمانة سر سيد حجاج ومحمد السعيد.

التدبير لعمل تجمهر

وأكدت تحقيقات النيابة العامة مع المتهم في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«أحداث أطفيح»، أن المتهم وآخرين سبق الحكم عليهم، دبروا للتجمهر وإثارة الشغب والتلويح بالعنف، فضلًا عن اقتحام قسم شرطة أطفيح، وإشعال النيران به والشروع في القتل.

أسلحة نارية وذخائر

وأضافت أوراق القضية، أن المتهم أيضًا تسبب قي تلفيات بالممتلكات الخاصة والعامة، بمعاونة متهمين آخرين سبق الحكم عليهم بتأليف عصابة وتم تزويدهم بالأسلحة النارية والذخائر والخرطوش وزجاجات المولوتوف.

وتابعت أوراق القضية، أن المتهم وآخرين تعدوا على قوات الشرطة الذين كانوا موجودين في قسم شرطة أطفيح في ذلك الوقت، وهو ما أدى إلى إزهاق أرواحهم.

وأشارت أوراق القضية، إلى أن المتهم ومعاونيه أتلفوا ممتلكات خاصة وعامة وكان هدفهم من ذلك منع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها.