تفاصيل شخصية ياسمين عبد العزيز في مسلسل «ضرب نار».. فتاة من شبرا

تواصل الفنانة ياسمين عبد العزيز، تصوير باقي مشاهد مسلسلها الجديد «ضرب نار»، التي تشارك من خلاله في السباق الرمضاني لعام 2023 بجانب عدد كبير من الفنانين.

وتجسد الفنانة ياسمين عبد العزيز، خلال أحداث المسلسل، شخصية فتاة شعبية من شبرا تدعى «مهرة»، تعمل في محل «عبايات حريمي»، وخلال الأحداث تلتقي بجابر أبو شديد الذي يجسد شخصيته الفنان أحمد العوضي، وتنشأ بينهما قصة حب.

أحمد العوضي يقع في حب ياسمين عبد العزيز

كما يجسد الفنان أحمد العوضي، خلال أحداث مسلسل «ضرب نار»، شخصية رجل من الصعيد، وعلى وجه التحديد من سوهاج، يدعى جابر أبو شديد وخلال تواجده في القاهرة يتقابل مع مهرة التي تجسد شخصيتها الفنانة ياسمين عبد العزيز.

يذكر أن مسلسل «ضرب نار»، يعد العمل الثالث الذي يجمع الفنانة ياسمين عبد العزيز بزوجها الفنان أحمد العوضي بعد مسلسلي اللى ملوش كبير ولآخر نفس.

مسلسل ضرب نار يشارك في بطولته عدد من الفنانين، منهم ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي وسهير المرشدي وانتصار وبدرية طلبة، وعدد آخر من الفنانين وهو من تأليف ناصر عبد الرحمن وإخراج مصطفى فكرى.