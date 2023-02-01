ياسمين عبد العزيز تواصل تصوير «ضرب نار» مع العوضي في الشوارع الخارجية

تواصل الفنانة ياسمين عبد العزيز، تصوير مسلسلها الجديد «ضرب نار»، والمقرر عرضه في شهر رمضان 2023، ومن المقرر أن تقدم شكلاً جديداً مختلف عن ما قدمته سابقاً.

ياسمين عبد العزيز تصور مشاهدها أمام العوضي

وتصور الفنانة ياسمين عبد العزيز مشاهدها حالياً أمام زوجها الفنان أحمد العوضي، في الشوارع الخارجية، ويكثف المخرج مصطفى فكري، تصوير المشاهد، حتي يتمكن من تسليم أكبر عدد من الحلقات للقناة العارضة.

وتجسد الفنانة ياسمين عبد العزيز، دور فتاة شعبية من شبرا تدعى «مهرة»، وتدور أحداث المسلسل في إطار تشويقي في حارة شعبية، ومن المقرر أن تغير ياسمين جلدها خلال رمضان 2023 .

جاء ذلك بعد النجاح الكبير الذي حققته الفنانة ياسمين عبد العزيز، مع زوجها الفنان أحمد العوضي بمسلسل «اللي مالوش كبير» الذي حقق نجاحاً كبيراً خلال عرضه، وتفاعل الجمهور معه.

أبطال مسلسل «ضرب نار»

مسلسل «ضرب نار» يجمع عدد من النجوم منهم الفنانة ياسمين عبد العزيز، الفنانة القديرة سهير المرشدي، هدى الإتربي، إيمان السيد، وبدرية طلبة، وهو من تأليف ناصر عبد الرحمن، وإخراج مصطفى فكري.