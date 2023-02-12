بوابة مصر الرقمية لإضافة المواليد الجدد.. اعرف كيفية التقديم مع توقف الرابط؟

لا يزال رابط بوابة مصر الرقمية لإضافة المواليد الجدد غير مفعل، من بين عدة خدمات تموينية أوقفتها وزارة التموين، منذ بدء إجراءات تنقية وضبط منظومة الدعم التمويني، لإيصال الدعم لمستحقيه من الأسر الأولى بالرعاية والأكثر استحقاقا للدعم التمويني.

بوابة مصر الرقمية لإضافة المواليد الجدد

وأتاحت وزارة التموين والتجارة الداخلية، مع توقف رابط بوابة مصر الرقمية لإضافة المواليد الجدد، طريقة أخرى أمام الأسر التي حددها القرار الوزاري بأحقيتهم في تقديم طلبات إضافة أبنائهم على البطاقات، عن طريق التقدم بطلباتهم يدويا عبر مكتب التموين التابع للأسرة في الحيز الجغرافي.

فئات مسموح لها إضافة المواليد

وحدد الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، في قراره بشأن إضافة المواليد الجدد، 4 فئات فقط متاح لها إضافة أبنائها على البطاقة لاستكمال عدد أفراد البطاقة إلى 4 بحد أقصى، وهم «أصحاب معاش تكافل وكرامة، وأصحاب بطاقة الخدمات المتكاملة، وأصحاب معاش الضمان الاجتماعي، والأسر البديلة وأسر الشهداء».

وترسل مديريات التموين أسبوعيا الطلبات التي تسلمها موظفو مكاتب التموين من المواطنين لإضافة أبنائهم، إذ تقوم إدارة نظم المعلومات في ديوان عام وزارة التموين بمراجعة الطلبات المقدمة للوقوف على مدى أحقيتهم بإضافة المواليد من عدمه.