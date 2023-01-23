استمرار استلام طلبات إضافة المواليد للتموين من الأسر الأولى بالرعاية

تستمر مكاتب التموين على مستوى محافظات الجمهورية في استلام طلبات المواطنين من الفئات المستحقة من أجل إضافة المواليد للتموين، تنفيذا للقرار الوزاري الصادر من الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية بفتح التقدم على إضافة المواليد للأسر الأولى بالرعاية فقط.

شروط إضافة المواليد للتموين

وحددت وزارة التموين والتجارة الداخلية، شروط إضافة المواليد للتموين والتي تتلخص في مدى انطباق شروط الأولى بالرعاية على الأسرة الراغبة في إضافة أبنائها، مع عدد أفراد هذه الأسرة المدرجين بالفعل على البطاقة، إذ يعتبر عدد الأفراد هو المحدد لقبول إضافة المواليد على البطاقة من عدمه، تطبيقا للقرار الوزاري المحدد للحد الأقصى لعدد أفراد البطاقة بـ 4 أفراد فقط.

الأسر الأولى بالرعاية

المسموح لهم تقديم طلبات إضافة المواليد حاليا 4 فئات وهي «أصحاب معاش تكافل وكرامة، وحاملو كارنيه الخدمات المتكاملة، ومستحقو معاش الضمان الاجتماعي، وأبناء وزوجات الشهداء وأبناء الأسر البديلة».

فيما أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية، في بيان سابق لها، أن تقديم طلبات إضافة المواليد متاح يدويا فقط في المكاتب والإدارات التموينية، نافية وجود أي رابط إلكتروني لتقديم طلب إضافة المواليد عليه، مع عدم تفعيل الخدمة حتى الأن على موقع دعم مصر أو على بوابة مصر الرقمية.