القبض على 3 متهمين بحيازة مخدرات وسلاح في القاهرة

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط عدة قضايا أبرزها الآتى :ضبط (أحد الأشخاص- مقيم بدائرة قسم شرطة الحدائق "له معلومات جنائية").. وبحوزته (كمية من مخدر الحشيش وزنت 1 كيلو جرام - مبلغ مالى- هاتف محمول- سلاح أبيض "مطواة").

ضبط المتهمين

ضبط (عدد 3 أشخاص) حال إستقلالهم دراجة نارية "ملك وقيادة أحدهم" بدائرة قسم شرطة السلام أول، وبحوزتهم عدد 2 فرد خرطوش وعدد من الطلقات لذات العيار - كمية من مخدر الهيروين)، بمواجهتهم إعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار والأسلحة النارية والبيضاء بقصد حماية نشاطهم الإجرامى، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.