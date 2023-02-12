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القبض على 3 متهمين بحيازة مخدرات وسلاح في القاهرة

كتب:

محمد بركات
12:11 م | الأحد 12 فبراير 2023
أرشيفية

أرشيفية

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط عدة قضايا أبرزها الآتى :ضبط (أحد الأشخاص- مقيم بدائرة قسم شرطة الحدائق "له معلومات جنائية").. وبحوزته (كمية من مخدر الحشيش وزنت 1 كيلو جرام - مبلغ مالى- هاتف محمول- سلاح أبيض "مطواة").

ضبط المتهمين

ضبط (عدد 3 أشخاص) حال إستقلالهم دراجة نارية "ملك وقيادة أحدهم" بدائرة قسم شرطة السلام أول، وبحوزتهم عدد 2 فرد خرطوش وعدد من الطلقات لذات العيار - كمية من مخدر الهيروين)، بمواجهتهم إعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار والأسلحة النارية والبيضاء بقصد حماية نشاطهم الإجرامى، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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بقلم محمد بركات